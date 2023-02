À ce moment, le service était interrompu sur la ligne orange entre les stations Berri-UQAM et Snowdon ainsi que sur la ligne verte entre les stations Berri-UQAM et Angrignon.

Plusieurs stations de métro ont dû être évacuées dimanche soir en raison de la diffusion d’une « substance de type poivre de Cayenne » à la station Atwater. La reprise du service était prévue à 19 h 45.

« Il est nécessaire d’interrompre le service sur les tronçons avoisinants et d’évacuer plusieurs stations dans un certain rayon de l’incident pour permettre la ventilation d’urgence des tunnels et stations, conformément à nos protocoles en vigueur », a fait savoir la Société de transport de Montréal (STM), par courriel.

À ce moment, le service était interrompu sur la ligne orange entre les stations Berri-UQAM et Snowdon ainsi que sur la ligne verte entre les stations Berri-UQAM et Angrignon.

Le service devait reprendre vers 19 h 45, a-t-on précisé.

Il s’agit au moins du troisième incident du genre à survenir depuis le début de l’année dans le métro de Montréal.

Début janvier, deux évènements distincts incluant la présence de gaz irritants étaient survenus le même jour, forçant l’arrêt de lignes complètes et l’évacuation de passagers.

Le SPVM a lancé une enquête en vue d’identifier le ou les suspects qui pourraient toujours faire face à des accusations de méfait public.