À ce moment, le service était interrompu sur la ligne orange entre les stations Berri-UQAM et Snowdon ainsi que sur la ligne verte entre les stations Berri-UQAM et Angrignon.

Une altercation entre deux usagers du métro qui se sont mutuellement aspergés de poivre de Cayenne dans la station Atwater est à l’origine de l’évacuation de plusieurs stations de métro dimanche soir.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a confirmé être intervenu à la suite de cet incident, mais les deux suspects n’étaient plus sur les lieux à l’arrivée des agents. Aucune arrestation n’a eu lieu pour le moment.

Les enregistrements des caméras de surveillance seront vérifiés afin de les retracer, a indiqué une porte-parole du SPVM, Caroline Chèvrefils.

Cet incident a aussi provoqué l’interruption du service pendant un peu plus d’une demi-heure sur la ligne orange entre les stations Berri-UQAM et Snowdon ainsi que sur la ligne verte entre les stations Berri-UQAM et Angrignon et l’évacuation de plusieurs stations.

« Il est nécessaire d’interrompre le service sur les tronçons avoisinants et d’évacuer plusieurs stations dans un certain rayon de l’incident pour permettre la ventilation d’urgence des tunnels et stations, conformément à nos protocoles en vigueur », avait fait savoir la Société de transport de Montréal (STM), par courriel.

Le service a finalement repris aux alentours de 19 h 45.

D’autres incidents

Il s’agit au moins du troisième incident du genre à survenir depuis le début de l’année dans le métro de Montréal.

Début janvier, deux évènements distincts incluant la présence de gaz irritants étaient survenus le même jour, forçant l’arrêt de lignes complètes et l’évacuation de passagers.

Le SPVM a lancé une enquête en vue d’identifier le ou les suspects qui pourraient toujours faire face à des accusations de méfait public.