Plus de 200 personnes se sont lancées dans l’eau glacée du canal de Lachine à Montréal samedi dans le cadre de la 15 e édition du Défi de l’ours polaire, en soutien aux athlètes vivant avec une déficience intellectuelle. Sur notre photo, on aperçoit Maja Vodanovic, mairesse de Lachine (en rouge), et à sa gauche, Fady Dagher, chef du SPVM.

Fady Dagher, Ian Lafrenière et Guy Jodoin plongent dans le canal de Lachine

Dans une ambiance aussi festive que polaire, plus de 200 personnes — dont plusieurs personnalités publiques — se sont lancées dans l’eau glacée du canal de Lachine à Montréal samedi dans le cadre de la 15e édition du Défi de l’ours polaire, en soutien aux athlètes vivant avec une déficience intellectuelle.

Pour la 15e année consécutive, des dizaines de policiers, politiciens, athlètes et citoyens ont amassé des fonds en vue du Défi de l’ours polaire. Samedi, ils se sont retrouvés à Lachine, dans l’ouest de Montréal, où un trou dans la glace a été percé pour laisser place aux eaux noires du fleuve Saint-Laurent. Le but : sauter d’un coup, avoir le souffle coupé, ressortir derechef, et amasser des fonds pour Olympiques Spéciaux Québec – qui soutient des athlètes avec des déficiences intellectuelles.

Après deux ans de pandémie, où le Défi a été relevé en virtuel, les retrouvailles se sont faites dans une ambiance festive.

« Disons que nous on n’a pas peur de se mouiller », a lancé en riant Ian Lafrenière, ministre caquiste des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, juste avant l’évènement. L’ex-agent du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n’en est pas à son premier saut dans l’eau frigorifiée du canal de Lachine.

Cette fois, il a aussi convaincu le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, de se joindre à lui pour la première fois, tout comme la députée de Huntington, Carole Mallette.

« C’était un choc, je ne pensais pas avoir de l’eau par-dessus la tête ! », s’est étonné M. Roberge à la sortie de son plongeon, en début d’après-midi. Vêtu d’un complet trempé, encore sous le choc, il a attrapé un verre de soupe fumante et s’est dirigé vers le chalet chauffé. A-t-il aimé l’expérience ? « Je le referais l’année prochaine ! », a-t-il assuré.

« On est là pour nos champions »

Le député libéral de Marquette — la circonscription où se trouve Lachine — Enrico Ciccone, était aussi de retour pour l’évènement. « On est là pour nos champions ! », a-t-il soutenu dans son allocution, en bordure de l’eau.

Fady Dagher, qui vient de débuter comme directeur général du SPVM, a tenu à préciser l’importance pour les policiers d’être présents pour « toutes les communautés ». « C’est un plaisir de le faire », a soutenu celui qui a déjà fait le saut une première fois lorsqu’il était chef du service de police à Longueuil. « Les jeunes [avec une déficience intellectuelle] sont une richesse pour tous », a-t-il assuré.

Parmi les dizaines de participants au Défi, cinq jeunes athlètes des Olympiques spéciaux sont aussi au rendez-vous. « Je me sens fébrile ! », a affirmé en amont Jessica Larivée, médaillée de ski alpin, ski de fond, raquette et athlétisme. Elle a été sélectionnée pour participer aux jeux d’hiver des Olympiques spéciaux au Saguenay, en mars. Elle a aussi récemment appris qu’elle se rendra aux Mondiaux Spéciaux de Berlin, à l’été 2023.

Si Mme Larivée participe pour la première fois, d’autres athlètes présents sont habitués à ces plongeons. C’est le cas de Peter Yong, 33 ans, raquetteur et hockeyeur, qui plonge dans l’eau glacée chaque année depuis 10 ans. « Je le fais pour être brave et pour avoir du fun. C’est party time ! », s’enthousiasme-t-il.

Le comédien Guy Jodoin était aussi sur place pour son tout premier bain de glace, en soutient à son fils Léandre, qui travaille pour la Sûreté du Québec, à Saint-Sauveur, dans les Laurentides.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le comédien Guy Jodoin

« Je pense beaucoup à mon père en ce moment », a confié M. Jodoin juste avant de descendre sur la glace, expliquant que le bénévolat est une valeur qui se transmet de père en fils dans sa famille. « Je suis content de voir que maintenant, c’est mon garçon qui est là-dedans. »

Une glace trop mince cette année

La mairesse de l’arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic, a signalé que le Défi a failli être annulé pour cette édition en raison d’une glace trop mince à l’endroit habituel, situé près du boulevard Saint-Joseph, dans le Vieux-Lachine.

Une épaisseur suffisante a finalement été trouvée dans le nouveau parc riverain de Lachine, situé sur le chemin des Iroquois.

Un montant record de 91 500 $ a été amassé à Montréal pour cette édition du Défi. De plus, 220 participants se sont lancés à l’eau en 57 vagues de saut différentes.