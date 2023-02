Une commission d’élus municipaux recommandera à l’administration Plante d’interdire rapidement l’installation de cuisinières et de foyers au gaz naturel dans les résidences et les commerces de la métropole.

La Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs du conseil municipal – composé majoritairement d’élus du parti de la mairesse – estime que l’urgence climatique nécessite des gestes forts de la part de la Ville de Montréal.

Il faut « proscrire dans les plus brefs délais l’installation de nouveaux appareils fixes intérieurs, incluant les cuisinières à gaz, utilisant des combustibles fossiles », indique leur projet de recommandations « et promouvoir le remplacement de ceux existants par des appareils zéro émission à haute performance énergétique conformément aux plus hauts standards de l’heure ».

La commission voudrait aussi « interdire, dans les plus brefs délais, que tout nouveau bâtiment sur le territoire de la Ville soit raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ».

Les élus ont entendu de nombreux experts et groupes environnementaux dans les dernières semaines concernant la « feuille de route vers des bâtiments montréalais zéro émission dès 2040 » proposée par l’administration.

« Avec l’ampleur de la crise climatique, ce n’est plus l’heure des demi-mesures », a affirmé Marie-Andrée Mauger, l’élue en charge de l’environnement au comité exécutif de Valérie Plante. Elle s’exprimait dans une déclaration écrite transmise par le cabinet de la mairesse. « Nous devons tous ensemble comprendre comment nous allons orchestrer la sortie des énergies fossiles dans chaque secteur, et quel est le rôle de chacun pour que ça devienne un projet collectif inspirant. »

« Nous allons prendre le temps d’analyser l’ensemble des recommandations et nous y donnerons suite dans les prochains mois », a-t-elle ajouté.