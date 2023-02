La mairesse de Montréal a condamné mercredi l’« absence » des services sociaux dans les efforts pour redonner du lustre au quartier qui entoure le parc Émilie-Gamelin.

« Ceux qui ne sont pas autour de la table, c’est le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), a déploré Mme Plante, en marge d’une conférence de presse. Moi j’ai besoin de leur expertise, j’ai besoin qu’ils viennent enlever de la pression dans un secteur qui chauffe. » Mme Plante faisait référence au CIUSSS du Centre-Sud de Montréal.

« Ce qui manque, ce sont des équipes pour soutenir les personnes vulnérables au niveau de la santé mentale, au niveau de la toxicomanie », a-t-elle continué. « Il y a déjà eu des patrouilles d’infirmières dans les rues. Il n’y en a plus. »

Cette zone du centre-ville fait les manchettes depuis plusieurs mois en raison de la dégradation du climat social et économique qui y prévaut. Il y a deux semaines, le vaisseau amiral de la chaîne Archambault, installé coin Sainte-Catherine et Berri, a annoncé sa fermeture après plus de 100 ans dans le quartier.

Mme Plante a expliqué que la Ville avait tenu une réunion d’urgence afin de trouver des solutions à court terme. « On est en mouvement, a-t-elle dit. On doit aller plus loin et encore plus soutenir les commerçants. » Elle a fait valoir que la ville investit et continuera à investir des millions dans le secteur.

Mais les services sociaux, eux, ne remplissent pas leur mandat dans ce secteur, selon l’élue, qui dit lancer « un appel du cœur ».

« Il faut que le CIUSSS – la santé – déploie les services adaptés pour s’assurer que la cohabitation se fait bien. Et c’est ça manque qui en ce moment », a-t-elle dit.