Québec installera des radars photo sur le mégachantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, la limite de vitesse semblant être surpassée par certains automobilistes. Les autorités disent vouloir ainsi « assurer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs ».

« On a noté une vingtaine d’accidents depuis le début du chantier. Quand il n’y a pas de trafic le soir, les gens vont trop vite. C’est ce qui a été observé par la Sûreté du Québec. Et comme il y a des travailleurs 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les enjeux de sécurité sont très présents », indique le porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), Gilles Payer.

Au moins un radar mobile sera installé dans un premier temps, mais Québec n’exclut pas d’augmenter leur nombre au besoin. « On parle surtout de la zone en allant vers le sud, des Galeries d’Anjou jusqu’au tunnel, là où ça passe de deux voies à une. Dans ce coin-là, il n’y a pas beaucoup de place pour faire des opérations policières », persiste encore M. Payer à ce sujet.

Québec précise qu’une signalisation « installée en amont » du tunnel informera les automobilistes de la présence de radars, comme c’est toujours le cas sur le réseau routier. Un panneau sur fond orange, en zone de travaux, sera donc installé prochainement.

« Cette initiative a pour but d’assurer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs », insiste-t-on. Au total, la province compte une cinquantaine de radars photo sur son territoire, dont plusieurs sont fixes mais aussi mobiles. Celui du tunnel La Fontaine est pour l’instant « temporaire » pour toute la durée du chantier.

D’ailleurs, quand une infraction est décelée par un radar photo, « aucun point d’inaptitude n’est porté au dossier du propriétaire du véhicule, mais le montant de l’amende est doublé quand l’infraction est commise dans une zone de travaux routiers », rappelle le MTMD. Une liste des chantiers routiers visés par les radars photo est disponible sur la plateforme du Québec 511.

Avant le début des travaux, en juillet 2020, 120 000 véhicules roulaient dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine chaque jour. Puis, en septembre 2022, quelques semaines avant le lancement du chantier, il n’y en avait plus que 85 000. Au début de décembre, ce chiffre n’était plus que de 58 000.

Le mégachantier dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine force la fermeture de trois voies sur six jusqu’en 2025. La réfection majeure du tunnel avait commencé en juillet 2020, mais la structure s’est révélée beaucoup plus détériorée que prévu. La voûte, par exemple, aurait 60 % plus de dommages qu’anticipé. Québec absorbera tous les dépassements de coûts, évalués à 900 millions de dollars. D’après les premiers échéanciers, les travaux doivent se terminer en 2026.