Fady Dagher a été assermenté comme 42e chef de l’histoire de la police de Montréal, jeudi, en promettant de prioriser le recrutement de nouveaux policiers.

« Je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée », a promis M. Dagher en prononçant son engagement, au cours d’une cérémonie solennelle, avec cornemuses, képis et proclamations à haute voix. La directrice par intérim Sophie Roy lui a transféré le drapeau cérémonial du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), via la mairesse Valérie Plante.

Originaire du Liban et de la Côte-d’Ivoire, il est devenu le premier représentant de la diversité culturelle à prendre la tête de la police.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La mairesse de Montréal Valérie Plante et le nouveau chef du SPVM Fady Dagher

Être policier, c’est « le plus beau métier du monde », a affirmé l’officier dans sa première allocution comme chef de police.

« Le recrutement et la rétention » des nouveaux policiers, c’est « ma première priorité », a-t-il dit, avant d’adresser un message aux futurs policiers. « Oui la vie est plus chère à Montréal. Oui le travail est plus intense. […] Mais rappelez-vous pourquoi vous vous êtes inscrit en technique policière. »

Par la suite, il l’a affirmé sans ambages : « il en manque de policiers au SPVM ».

Deuxième priorité : « il est impératif de rapprocher la police de la population. Et ça fonctionne dans les deux sens », a-t-il dit. « La police est devenue, un peu malgré elle, un filet social. […] Il s’agit d’une mission pour laquelle nous n’avions pas été formés initialement et pour laquelle nous n’avons pas toujours les ressources nécessaires. »

Troisième priorité : « nous avons beaucoup trop d’armes qui circulent illégalement sur l’île », a dit M. Dagher, qui a annoncé vouloir « donner davantage de robustesse » aux enquêtes dans ce domaine.

C’est un retour au bercail pour M. Dagher, devenu chef de police de Longueuil en 2017 après une carrière au SPVM.

L’homme de 54 ans a été choisi avant les Fêtes par un comité de sélection municipal. Sa nomination a rapidement été approuvée par l’administration Plante, puis par Québec.

La police de Montréal doit « servir toute la population, toutes les populations », avait affirmé M. Dagher en décembre. Il a dit souhaiter « un service de police beaucoup plus inclusif, qui saisit les enjeux des populations en voie de marginalisation, qui saisit les enjeux de l’immigration », car « personne n’est né criminel ».