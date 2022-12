La facture de la réfection de l’hôtel de ville de Montréal n’a toujours pas fini de grimper : 6,1 millions de dollars s’y sont ajoutés cette semaine, ce qui l’amène maintenant à un total de 188,1 millions.

Le comité exécutif de la Ville a entériné cette semaine sept nouvelles factures de dépassement de coûts, pour des travaux de charpente métallique, d’électricité, de communication et sécurité et des échafaudages.

La gérance du projet de restauration patrimoniale, assurée par la firme Pomerleau, coûtera 2,7 millions de plus, tandis que les honoraires professionnels des architectes des firmes Beaupré Michaud et Associés, NCK et Martin Roy et Associés sont majorés de 1,6 million.

Selon les documents municipaux, des honoraires supplémentaires doivent être payés aux architectes parce que leur contrat stipule qu’ils sont rémunérés selon la méthode à pourcentage du coût des travaux. « La Ville n’a d’autre choix que de majorer les honoraires professionnels si le coût des travaux augmente. Il en est de même pour le budget des contingences », peut-on lire.

Le montant total du contrat accordé aux architectes atteint donc 11,2 millions.

Tous ces dépassements découlent des hausses de prix au niveau de la main-d’œuvre et des matières premières, indiquent les documents présentés au comité exécutif.

« C’est complètement absurde, l’administration est en train de se payer un château de Versailles alors que les banques alimentaires crient famine partout en ville à cause de l’inflation », dénonce le conseiller municipal Julien Hénault-Ratelle, qui siège dans l’opposition.

C’est un trou sans fonds, je suis persuadé qu’il y aura encore des hausses dans l’avenir. Julien Hénault-Ratelle, conseiller municipal

Les coûts de ce projet de rénovation ont explosé depuis sa présentation en 2015, alors qu’ils étaient estimés à 22,5 millions. Deux ans plus tard, la Ville avait décidé de remplacer les équipements électromécaniques et le système de chauffage, ce qui avait fait grimper la facture potentielle à 88 millions, avant qu’elle n’augmente encore à 116 millions en 2018. Puis, en mai dernier, de nouveaux dépassements de coûts l’amenaient à 168 millions, avant que s’y ajoutent du mobilier et des équipements technologiques, en août, pour un total de 182 millions.

Avant le début des travaux, à l’été 2019, les employés municipaux qui travaillaient à l’hôtel de ville sont déménagés dans le bâtiment voisin, l’édifice Lucien-Saulnier, qui avait d’abord été rénové au coût de 9,5 millions. Une salle du conseil municipal y a été aménagée pour la durée des travaux à l’hôtel de ville.

Les rénovations à l’hôtel de ville doivent être terminées d’ici la fin de l’année 2023. Cependant, les documents municipaux indiquent que les travaux sont avancés à environ 64 %.

Le cabinet de la mairesse Valérie Plante a préféré ne pas faire de commentaires à ce sujet.