Montréal déplore une « remontée des collisions » impliquant des piétons dans les dernières semaines, alors qu’une fillette repose dans un état critique à l’hôpital après avoir été happée mardi matin.

La responsable des Transports de Valérie Plante s’est dite « extraordinaire bouleversée » par l’évènement. « On pense très, très fort à la petite fille et à sa famille », a dit Sophie Mauzerolle, qui représente d’ailleurs le quartier où l’accident s’est produit.

« C’est un rappel assez brutal qu’on a tous et toutes une responsabilité, quand on circule sur nos rues, de le faire en prenant en considération qu’il y a d’autres usagers et qu’il faut en prendre soin », a-t-elle dit. « On a une responsabilité collective de s’assurer qu’on partage la route. »

Au moins trois piétons ont été tués dans les rues de Montréal depuis le début du mois de décembre. D’autres ont été blessés : « ce qui est vraiment malheureux, c’est qu’on est en train de constater qu’il y a une remontée des collisions, des décès. »

Mme Mauzerolle a affirmé que l’administration municipale travaillait depuis sa première élection en 2017 pour sécuriser les intersections et réduire la circulation de transit dans les quartiers résidentiels.

« On tente de saisir chaque occasion pour sécuriser la ville. Il faut comprendre que la ville elle n’a pas été conçue pour un partage adéquat entre les différents usagers. C’est un travail de tous les instants. On a toute la ville à transformer », a-t-elle dit.

L’élue municipale a aussi appelé Québec à installer davantage de photo-radars dans les rues de la métropole.