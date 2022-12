Montréal accueillera un nouveau bureau d’ONU-Habitat, un programme des Nations unies visant à « soutenir le développement durable des établissements humains et des villes », a-t-on annoncé en marge de la COP15, lundi.

L’équipe de la métropole québécoise sera responsable du « programme mondial pour des villes vertes, résilientes et durables », indique un communiqué de Montréal International. Elle aura pour mission d’élaborer « des recommandations de politiques et de gestes concrets en matière de développement urbain durable ».

« Ce bureau aidera Montréal et le Canada à développer des solutions concrètes pour rendre les villes plus vertes, résilientes, durables et prêtes à saisir les occasions liées à l’économie de demain », a déclaré la ministre fédérale Pascale St-Onge, responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, citée dans le communiqué.

« Montréal a été sélectionnée en raison de ses écosystèmes de pointe en développement durable et en intelligence artificielle, de même que ses institutions académiques et son bassin d’organisations internationales », précise-t-on. Des « pistes de collaboration » ont été établies avec des chercheurs de l’Université McGill, de l’Université Concordia et de l’Institut québécois d’intelligence artificielle, le MILA.

Déjà, en octobre, ONU-Habitat et le MILA ont lancé un « livre blanc collaboratif » sur la façon dont l’intelligence artificielle peut « soutenir le développement de villes et d’établissements humains durables sur les plans social et écologique ».

Le siège d’ONU-Habitat est situé à Nairobi, au Kenya, et l’agence, établie en 1978, est active dans 90 pays. L’équipe de Montréal travaillera de près avec celles de Barcelone, en Espagne, et de Hambourg, en Allemagne.

Ce bureau vient s’ajouter à ceux de l’Organisation de l’aviation civile internationale, du Secrétariat de la convention sur la diversité biologique, de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, de l’Institut de statistique de l’UNESCO et du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal.

« Ce sixième bureau de l’ONU à Montréal permettra de faire rayonner l’expertise montréalaise en matière d’habitation et de développement de quartiers exemplaires », a déclaré la mairesse Valérie Plante, également citée dans le communiqué. « À Montréal et partout dans le monde, on doit densifier les milieux urbains de façon intelligente en faisant une plus grande place à la nature », a-t-elle fait valoir.

Les détails, incluant le lieu précis du nouveau bureau et le nombre de personnes qui vont y travailler, restent à déterminer.