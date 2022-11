COP 15

Des entraves à prévoir au centre-ville

Avec l’arrivée de la COP15 sur la protection de la biodiversité, les entraves à la circulation seront plus présentes et plus lourdes au centre-ville de Montréal. De Viger à Saint-Antoine en passant par Saint-Urbain, le quadrilatère entourant le Palais des congrès sera littéralement barricadé pour des enjeux de sécurité. Les vastes clôtures qui y ont été installées pourraient d’ailleurs demeurer sur place jusqu’à la mi-janvier. Même le transport collectif en pâtira. Voici à quoi il faut s’attendre.