À quelques jours du début des entraves majeures liées à la venue de la COP15 dans la métropole, commerçants, institutions et résidants ne cachent pas leurs inquiétudes. Toute la semaine, certains ont exposé leurs craintes de voir l’achalandage déjà fragile du centre-ville en être affecté durement.

Il faut dire que les clôtures de haute sécurité, qui ont été installées partout autour du Palais des congrès, pourraient demeurer en place jusqu’à la mi-janvier, soit un mois après la fin de l’évènement international. L’accès au centre-ville sera ainsi fortement entravé pendant les Fêtes, surtout aux abords de la place Jean-Paul-Riopelle, condamnée durant toute cette période.

« Je n’ai aucune idée si on va s’en sortir, mais malheureusement, c’est un peu ça, la réalité de la restauration », faisait d’ailleurs remarquer le propriétaire du Café du Parquet, Lucio Daddario, en entrevue à La Presse mercredi dernier.

D’autres acteurs, comme le CPE Le Petit Palais, rue Viger, ont demandé d’obtenir plus de sécurité au ministère de la Famille. Même le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) se prépare « à toute éventualité » pour la COP15, y compris le « pire scénario ». Certains accès à l’hôpital seront revus et, en cas d’urgence, des corridors de soins et des plans de détournement d’ambulances sont en place. Des agents de sécurité supplémentaires ont aussi été embauchés ces derniers jours.

En plus de la station de métro Place-d’Armes, qui sera entièrement fermée du 1er au 20 décembre, le tunnel piétonnier du métro Champ-de-Mars vers le CHUM sera aussi inaccessible, mais les accès à l’hôpital par les axes Sanguinet et Saint-Denis resteront ouverts.

Les larges clôtures retrancheront par ailleurs une voie de circulation dans chacune des rues entourant le lieu de la rencontre, dont les axes Viger, Saint-Urbain, Saint-Antoine, ainsi que place Jean-Paul-Riopelle. De surcroît, plusieurs manifestations anticapitalistes et écologistes sont prévues entre les 7 et 10 décembre.

À quoi ressemblera le budget de la STM ?

C’est lundi, 24 heures avant l’administration municipale, que la Société de transport de Montréal (STM) présentera son budget annuel 2023. Le Programme des immobilisations 2023-2032 sera aussi dévoilé, en présence du président, Éric Alan Caldwell, et de la directrice générale, Marie-Claude Léonard.

Plus tôt cette semaine, de vifs débats ont eu lieu suivant la diffusion d’un avis interne obtenu par Radio-Canada, selon lequel une baisse de service de 3,7 % pour les bus et de 4,8 % pour le métro est envisagée pour absorber les pertes financières de la STM.

La Presse a pu confirmer que cette hypothèse est étudiée, mais qu’il ne s’agit pas encore d’une orientation budgétaire. Le but serait notamment d’éponger les baisses d’achalandage, puisque seulement 75 % des usagers sont de retour dans les transports en commun du Grand Montréal. La STM a d’ailleurs indiqué que son budget « n’est pas encore ficelé », la Société étant « toujours en discussion avec ses bailleurs de fonds », mais surtout « consciente de l’importance d’offrir une offre de service attractive ».

Une chose est déjà connue : l’utilisation du transport collectif sera gratuite pour les personnes de 65 ans et plus à Montréal dès juillet 2023. L’administration Plante, qui en avait fait un engagement électoral l’automne dernier, dépensera 40 millions annuellement pour y arriver.

Le tout survient au moment où le taux de ponctualité des bus de la STM n’a jamais été aussi bas depuis 2019. Seulement 76 % des bus montréalais sont arrivés à l’heure sur le territoire, en septembre dernier, montrent les indicateurs de performance de la Société de transport.

Du côté du transport actif, la popularité de BIXI continue de croître : le service de vélopartage a enregistré une hausse de 55 % d’utilisation au cours de la saison qui vient de s’achever, ce qui a fait augmenter du même coup le nombre de ses membres de 30 %. Dans les deux cas, il s’agit de nouveaux sommets.