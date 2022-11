PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

La foule du pub a fortement réagi lorsque la Croatie a compté son troisième but du match, creusant l’avance face au Canada qui avait pourtant commencé le match en lion avec son premier – et seul – but du tournoi. Des partisans ont commencé à quitter l’établissement après le quatrième but de la Croatie, qui a scellé le sort du Canada, éliminé de la Coupe du monde.