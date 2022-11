L’engouement pour le vélo d’hiver continue de grandir, et ce, même hors de l’île de Montréal. Des cyclistes se sont lancés dans le réseau cyclable déneigé de Longueuil, deux fois plus grand que l’an dernier.

Nouveauté cette année : la Ville de Longueuil dit miser sur la mobilité active en déneigeant 60 km de voies cyclables, contre 27,5 km l’an dernier et à peine 5 km l’hiver d’avant.

« Ça fait du bien et ça met de bonne humeur, souligne Guillaume Paradis, qui s’est initié au vélo d’hiver cette semaine. Mon objectif, c’est d’en faire au moins quatre jours par semaine. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Guillaume Paradis

Marie-Pier Côté, cycliste rencontrée sur la piste cyclable du boulevard La Fayette à Longueuil, abonde dans le même sens.

C’est vraiment pour le plaisir, la rapidité et le coût. C’est moins cher. Marie-Pier Côté

D’ici 2025, Longueuil prévoit entretenir au total 116,5 km de voies cyclables en hiver, une hausse de 324 % en quatre ans. Depuis la première neige du 16 novembre, la Ville « a déployé ses effectifs pour procéder au déneigement et à l’entretien des 60 km de pistes cyclables qui seront déneigés cet hiver sur le territoire », a écrit par courriel la Ville de Longueuil.

PHOTO FOURNIE PAR LA VILLE DE LONGUEUIL D’ici 2025, Longueuil prévoit entretenir au total 116,5 km de voies cyclables en hiver.

« C’est une excellente nouvelle, surtout que ce sont des axes importants [qui sont déneigés], lance Mario Grenier, rencontré sur son vélo à l’entrée du pont Jacques-Cartier. Avant, on roulait dans les rues. Il y avait un peu plus d’impatience entre [les usagers de la route]. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Mario Grenier

Après 13 ans d’expérience à vélo d’hiver, il remarque qu’il n’est plus un des seuls à emprunter le réseau cyclable de Longueuil. « Je croise beaucoup plus de personnes », confirme-t-il.

Paul Godin, résidant d’Ahuntsic, parcourt 46 km par jour pour se rendre au boulot à Longueuil et en revenir. Il entame son premier hiver à deux roues, équipé de pneus à clous, de gants et de chaussettes chauffantes.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Paul Godin

C’est notamment la fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine qui a incité le Montréalais à enfourcher son vélo quatre saisons. « Depuis que [le tunnel] est tombé à une voie, il n’est plus question que je passe par là », fait-il savoir.

De moins en moins marginal

« [Le vélo d’hiver], c’est de moins en moins marginal, de plus en plus généralisé, remarque Magali Bebronne, directrice des programmes et porte-parole de Vélo Québec. Ce qu’on constate, c’est que le taux de rétention des cyclistes en hiver augmente. »

Près de 15 % des cyclistes qui ont roulé entre juin et septembre 2020 sur l’île de Montréal étaient toujours sur deux roues entre décembre et mars l’an dernier, selon Vélo Québec. Cinq ans plus tôt, cette proportion de cyclistes ne dépassait pas les 9 %. Aujourd’hui, environ un cycliste sur sept continue de rouler au cours de la saison hivernale, explique Magali Bebronne.

L’engouement pour le vélo quatre saisons se fait également sentir dans les ateliers de vélo. L’achalandage a doublé à l’approche de l’hiver chez André Cycle et Sport à Longueuil depuis l’an dernier, observe Jean-Alexandre Léger, mécanicien de la boutique.

« Il y a un lien de cause à effet avec la qualité du déneigement et la qualité des infrastructures », selon Magali Bebronne.

Ce ne sont pas « les températures, les chutes de neige ou les précipitations », mais bien « la qualité de la chaussée » qui incite la population à prendre son vélo, continue-t-elle.

Faire du vélo d’hiver est agréable « tant que tu t’habilles bien », indique Louis Duranleau, cycliste croisé à Longueuil. « Je n’ai rien à dire jusqu’à maintenant, tout est bien déneigé et il y a du sel partout », ajoute-t-il.

De décembre à mars 2020, ils étaient 190 000 cyclistes à avoir roulé dans la province, selon le dernier rapport de Vélo Québec.

La première neige tombée le mercredi 16 novembre a tout de même refroidi des cyclistes. Le mercredi 16 novembre, 225 cyclistes ont emprunté la voie cyclable du pont Jacques-Cartier, alors qu’ils étaient plus de 800 la veille. On comptait par milliers le nombre de cyclistes qui traversaient le pont entre Montréal et Longueuil chaque jour, plus tôt cet automne.