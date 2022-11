La police doit « servir toute la population, toutes les populations », a affirmé Fady Dagher, jeudi, au lendemain de sa sélection comme prochain chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Se qualifiant d’« incorruptible », il a annoncé qu’il voulait mener un service de police qui travaille « dans l’humilité » et qui réussit le « mariage » entre répression et prévention. Il veut « un service de police beaucoup plus inclusif, qui saisit les enjeux des populations en voie de marginalisation, qui saisit les enjeux de l’immigration. » Il a ajouté : « Personne n'est né criminel ».

« Ce qui m’inquiète beaucoup, c’est qu’on réagit aux crises. Mais on est capable d’intervenir avant les crises », a-t-il affirmé, précisant voulant créer « un esprit de village » dans la communauté. Il faut que le SPVM tisse des liens avec la population en dehors des moments de crise, parce que « ça a l’air beaucoup plus d’un maquillage ».

Mais le prochain chef de police sera aussi capable d’être ferme envers les criminels : quand il est question « d’armes à feu, de fusillades, ce n’est pas le temps du dialogue. C’est le temps d’intervenir ».

M. Dagher comparaissait devant la commission de sécurité publique du conseil municipal, qui doit confirmer sa nomination.

Martin Prud’homme, directeur général adjoint en charge des dossiers de sécurité, a affirmé que le processus de sélection qui avait mené au choix de M. Dagher avait été « exemplaire ».

Chef de police de l’agglomération de Longueuil depuis 2017, M. Dagher est connu pour avoir repensé son service de police afin de donner davantage de place aux relations avec les citoyens dans le travail des agents.

C’est un retour aux sources pour M. Dagher, qui a travaillé au SPVM pendant 25 ans, de 1992 à 2017. Durant cette cette période, il a gravi presque tous les échelons de l’organisation, de simple agent à assistant-directeur de Marc Parent et de Philippe Pichet, en passant par la tête du poste de quartier de Saint-Michel. À l’état-major, il a piloté des dossiers chauds comme la gestion de la santé mentale lors des interventions policières, la lutte contre la radicalisation et le profilage racial.

Le policier n’était pas sur l’écran radar des observateurs de la scène policière au cours de cette course à la direction. Et pour cause : « Je ne poserai pas ma candidature », avait-il clairement affirmé au 98,5 FM, au début du mois de novembre, lorsque questionné sur son intérêt pour la direction du SPVM.

Pas plus tard qu’en décembre 2021, Fady Dagher avait d’ailleurs signé un renouvellement de contrat de huit ans au SPAL qui lui rapportait environ 300 000 $ par année.