Un récent sondage Léger a révélé que 91 % des Montréalais se déplacent au centre-ville pour le plaisir. Pas moins de 56 % de la population québécoise et 62 % des touristes visitent le coin également pour se divertir.

La Ville de Montréal a lancé mardi soir Les moments lumineux du cœur de l’île, une initiative qui promet une « expérience hivernale mémorable » dans le centre-ville de la métropole. Quelque deux millions de dollars y sont accordés pour assurer la vitalité du quartier durement touché par la pandémie.

Montréal a convié les médias dans la soirée de mardi en plein cœur du square Phillips pour annoncer la relance hivernale du centre-ville de la métropole, chapeauté par l’Alliance du centre-ville.

Des places illuminées, des spectacles, des festivals et de l’art public. C’est ce que promet l’initiative Les moments lumineux du cœur de l’île, un projet « rentable » pour le Québec, estime le directeur de Montréal centre-ville, Glenn Castanheira.

« La porte d’entrée du tourisme au Québec, c’est le centre-ville de Montréal qui génère des retombées économiques majeures », selon lui.

« Si les gens n’ont pas de plaisir à venir au centre-ville, ils ne viendront pas. Ni pour le travail, ni pour magasiner et ni pour le reste. C’est une base essentielle pour la relance du centre-ville », a-t-il lancé.

Au fait, un récent sondage Léger a révélé que 91 % des Montréalais se déplacent au centre-ville pour le plaisir. Pas moins de 56 % de la population québécoise et 62 % des touristes visitent le coin également pour se divertir.

Un partenariat entre la Ville de Montréal, le Quartier des spectacles, la Société de développement commerciale du centre-ville de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitaine et Tourisme Montréal, Les moments lumineux du cœur de l’île vise ainsi à faire « rayonner » le centre-ville et le Quartier des spectacles, « le plus grand quartier culturel en Amérique du Nord », a précisé la présidente de son conseil d’administration, Monique Simard.

Pas moins d’un demi-million de lumières seront suspendues au cœur de la ville pour mettre en valeur le patrimoine architectural, ainsi que les espaces publics et commerciaux. Glenn Castanheira a d’ailleurs précisé que l’ensemble de ces 12 kilomètres de lumières représentent en consommation énergétique sept sécheuses et demie.

« Montréal est une métropole nordique de calibre mondial. Il est important pour la Ville de Montréal de célébrer cette nordicité et de l’associer à une offre culturelle accessible à toute la population et aux touristes », a fait savoir le ministre Pierre Fitzgibbon.

Le parcours d’œuvres interactives de Luminothérapie du Quartier des spectacles sera à nouveau mis en branle pour une 13e édition, aux abords de la patinoire réfrigérée de l’esplanade Tranquille.

« Vous n’avez rien vu encore. L’an dernier, on n’a pas pu déployer [l’esplanade Tranquille] dans tout ce qu’elle serait […] Rockefeller Center n’a qu’à se tenir. Notre patinoire va être très compétitive en Amérique du Nord », a laissé tomber Monique Simard.

La Chambre de commerce de Montréal y met également les mains à la pâte avec l’installation de plusieurs projets créatifs et sensoriels, dans le cadre de son initiative « J’aime travailler au centre-ville ».

Depuis la pandémie, environ 80 % des travailleurs reviennent dans les tours du centre-ville au moins un jour par semaine, a noté Glenn Castanheira. « On veut poursuivre l’élan qu’on a en ce moment. On va clairement dans la bonne direction, prétend-il. Il faut construire la destination en premier et tout le reste s’ensuit. »

Les visiteurs et les Montréalais pourront aussi profiter de plusieurs autres activités hivernales en plein cœur de la métropole, notamment le Grand marché de Noël, des projections artistiques numériques, Montréal en lumière et le festival Noël dans le Parc.