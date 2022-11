La sculpture de bronze avait été arrachée et décapitée par des militants d’extrême gauche à l’été 2020. Depuis, son avenir est incertain.

La statue de John A. Macdonald ne devrait pas être réinstallée sur son socle de granit du square Dominion, a récemment conclu un comité d’experts et de fonctionnaires municipaux.

Dans un « avis préliminaire » rendu public lundi, le comité chargé de déterminer son avenir affirme qu’il faut « exclure la possibilité d’une restauration intégrale du monument qui impliquerait la réinstallation à l’identique de la statue de bronze sur son socle et sous le baldaquin ».

Les membres du comité croient qu’il faudrait plutôt conserver les éléments restants du monument et y ajouter une plaque commémorative. Ils voudraient aussi « favoriser une réinterprétation pluridisciplinaire utilisant notamment des marqueurs physiques et virtuels » pour reconnaître les groupes discriminés par sa politique.

« Son rôle central dans la mise en place de politiques discriminatoires envers plusieurs peuples, notamment les Autochtones, les Métis, les Canadiens-Français et les travailleurs chinois, en fait un personnage controversé de l’histoire canadienne », indique le comité.

Cet avis préliminaire fera l’objet de consultations auprès des élus et du public dans les prochaines semaines. Un avis final sera rédigé par la suite.

Le comité chargé d’étudier le dossier était composé de sept membres externes - dont la sénatrice Michèle Audette et trois universitaires -, et de quatre fonctionnaires de la Ville de Montréal.

Le monument à John A. Macdonald date de 1895. La statue de l’homme politique a été réalisée par George Edward Wade, un sculpteur londonien. Le socle et le baldaquin sont faits de granit.

« Le monument souligne les faits majeurs du gouvernement de Macdonald qui ont contribué à l’expansion du Canada, indique le site internet de la Ville de Montréal. Parmi les monuments érigés à la mémoire de Macdonald, celui de Montréal demeure le plus imposant et le plus élaboré. »