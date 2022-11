(Montréal) Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, le défilé du père Noël réenchante le centre-ville de Montréal samedi. Entre famille et amis, ils sont des milliers de Québécois réunis le long de la rue Sainte-Catherine dans l’esprit des Fêtes.

La foule s’étire de la rue Chomedey à la rue Jeanne-Mance à la place des Festivals, dans le centre-ville de Montréal, pour le défilé attendu du père Noël.

En cette 70e édition du défilé, la Ville de Montréal n’attend pas moins de 400 000 spectateurs. L’évènement mobilise d’ailleurs plusieurs policiers le long de la trajectoire, en voiture, en bicyclette et montée.

C’est la mère Noël qui a ouvert la marche peu après 11 h dans sa carrosserie aux côtés de ses petits lutins, au rythme de la chanson Vive le vent, interprétée par un orchestre sur place.

Le retour du défilé est notamment marqué par la présence de la drag queen Barbada de Barbades qui incarne la fée des Étoiles. Sa participation annoncée avait d’ailleurs semé la controverse, soulevant notamment de l’incompréhension et des commentaires offensants.

« Je peux comprendre que c’est très différent, mais […] vous allez voir que vous allez être très, très, très surpris et surprises de l’ampleur que ça a cette année et de ce que ça ajoute aussi d’avoir une drag queen, justement le côté flamboyant », a fait savoir Barbada plus tôt cette semaine à La Presse Canadienne.

« Je pense que ça va être aussi une occasion pour les gens de retrouver le centre-ville, a lancé la drag queen. Pour le temps des Fêtes, ce sera une nouvelle occasion de revoir la beauté et la diversité que nous offre le centre-ville de Montréal. »

Une quinzaine de chars allégoriques 100 % électriques défilent sur la rue Sainte-Catherine vers la place des Festivals où se tient le Grand marché de Noël de la métropole.

Plus de 1000 artistes et bénévoles y mettent la main à la pâte samedi pour lancer la magie des Fêtes dans le centre-ville. Des artistes du spectacle Corteo du Cirque du Soleil et la troupe Décembre de Québecissime prennent également part au défilé. Les jeunes enfants pourront se réjouir de voir les personnages Atchoum et Henri Godron dans les rues de Montréal.

Avec La Presse Canadienne