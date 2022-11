Des clôtures « de haute sécurité » ont commencé à être installées aux abords du Palais des congrès, lundi, en vue de la 15e Conférence des parties (COP15) de la Convention sur la diversité biologique, qui accueillera entre 10 000 et 15 000 délégués à Montréal du 7 au 19 décembre.

Au passage de La Presse, lundi matin, des ouvriers s’affairaient à monter les premières pièces de ce qui sera bientôt le périmètre de protection au centre-ville de Montréal. Toute la semaine, la circulation automobile et cycliste sera donc bloquée sur l’avenue Viger, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Hermine.

Les autorités invitent d’ailleurs la population à éviter le secteur autant que possible, le temps de procéder aux travaux. À noter : une zone de livraison et de manutention est toutefois maintenue entre les axes Saint-Laurent et Saint-Urbain.

Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville, dit s’attendre à ce que l’installation des barrières soit terminée « vendredi en fin de journée, si la météo est clémente ». « Ensuite, comme prévu, on pourra redonner une voie à la circulation, et rouvrir la piste cyclable », a-t-il mentionné. Cette semaine, le Réseau express vélo (REV) situé sur la rue Viger sera en effet détourné à partir de la rue Berri.

Depuis ce lundi, la Société de transport de Montréal (STM) a aussi temporairement suspendu certains arrêts sur les lignes 55, 129, 361, 363 et 365. « À la demande des autorités », la station Place-d’Armes sera aussi fermée du 1er au 20 décembre « pour des raisons de sécurité ». Sur le reste de la ligne orange, les trains circuleront normalement

Le SPVM sera présent

Une vingtaine de patrouilleurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) étaient sur place en début de journée afin de gérer la circulation. « Le trafic était assez fluide sur René-Lévesque et Saint-Antoine, a expliqué M. Sabourin. Les policiers seront présents. Ils sont aussi là pour aider les gens qui ont besoin d’accéder à un débarcadère, par exemple, ou encore pour gérer les feux de circulation. »

Rappelons que ces larges clôtures retrancheront à terme une voie de circulation sur chacune des rues entourant le lieu de la rencontre, dont les axes Viger, Saint-Urbain, Saint-Antoine, ainsi que Place Jean-Paul-Riopelle. Il faudra donc y prévoir, là encore, des fermetures complètes, suivies de fermetures d’une voie.

Un avis public de la Ville publié lundi précise qu’après les travaux de cinq jours sur la rue Viger – la phase 1 du processus –, ceux sur Place Jean-Paul-Riopelle prendront environ deux jours, puis cinq jours sur Saint-Antoine, deux jours sur Saint-Urbain et deux autres sur les rues De La Gauchetière, Chenneville et Côté. Au total, l’opération devrait donc durer un peu plus de deux semaines.

« Notez que les clôtures seront munies de plusieurs entrées permettant ainsi l’accès aux trottoirs dans la zone clôturée », assure l’administration municipale.