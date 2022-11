À la deuxième semaine de la fermeture partielle dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, la situation demeure stable, mais déjà, certains constats se dégagent en vue de ce qui pourrait nous attendre à l’approche de l’hiver.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

D’abord, il semble clair que le milieu de la semaine, particulièrement le mercredi et le jeudi, est désormais synonyme de congestion beaucoup plus lourde dans le Grand Montréal. Ce sont les trajets entre la Rive-Sud et l’île qui en font particulièrement les frais, dans la foulée de la fermeture du tunnel. Il faut dire que les mesures d’atténuation mises en place par le gouvernement ne demeurent pour l’instant que très peu utilisées.

Les accidents rendent aussi le réseau routier particulièrement vulnérable en ces temps de fermeture. Sur l’autoroute 25 Nord au début du pont de l’île Charron, mercredi, un véhicule lourd en panne a d’ailleurs causé son lot de congestion dès le début de la journée, le camion ayant déversé de l’huile sur la chaussée.

Pour plusieurs experts, c’est l’arrivée de l’hiver qui sera le « véritable test » pour les automobilistes. La première neige — attendue vers la fin de la semaine prochaine —, mais surtout, la première tempête, permettront de voir à quel point le réseau peut absorber plusieurs scènes d’accident à la fois et une congestion plus « décentralisée », malgré les fermetures.

Notre infolettre hebdomadaire vous aidera à vous y retrouver dans les entraves et les dédales routiers du Grand Montréal.

Inscrivez-vous à l’infolettre le bulletin de circulation

Vers la COP15

D’ici le creux de l’hiver, il y aura au début de décembre une autre activité risquant de perturber la circulation, surtout au centre-ville : la COP15, cet évènement international qui entraînera notamment la fermeture de la station de métro Place-d’Armes et de plusieurs voies de circulation autour du Palais des congrès.

L’accueil de milliers de délégués entraînera aussi une forte présence policière au centre-ville et dans ses alentours, ce qui pourrait vous ralentir dans vos déplacements. Tout le périmètre autour du Palais des congrès sera délimité par de hautes clôtures, dont l’installation a commencé lundi dernier et se poursuivra pendant encore deux ou trois semaines.

À terme, ces larges clôtures devraient retrancher une voie de circulation sur chacune des rues entourant le lieu de la rencontre, soit les axes Saint-Urbain, Viger, Saint-Antoine, ainsi que la place Jean-Paul-Riopelle. L’avenue Viger, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Hermine, sera complètement fermée la semaine prochaine pour l’installation de ces clôtures.

Sur une note plus positive, toutefois, la fermeture du tunnel Ville-Marie, qui passe sous le Palais des congrès, n’est cependant pas prévue pendant la durée de l’évènement, malgré ce qu’avait laissé entendre le chef de l’opposition, Aref Salem, dans les dernières semaines. Le chantier de réfection de l’autoroute Ville-Marie doit néanmoins passer à la vitesse supérieure à l’hiver, ce qui entraînera de nouvelles entraves jusqu’en 2026.

Le début de la reconstruction de l’autoroute Métropolitaine, plus au nord, est toutefois encore loin à l’horizon, les devis n’ayant pas encore été officiellement déposés.

N’empêche, quand elle se fera, la réfection de l’autoroute 40 sera l’un des chantiers ayant le plus de conséquences dans les prochaines années, probablement pires que la fermeture du tunnel La Fontaine, selon ce qu’en disent les spécialistes. On doit y retaper de fond en comble les structures surélevées sur une distance de 11,4 kilomètres, un chantier déjà évalué à quelques milliards de dollars.

Sinon, ce week-end, le gouvernement a déjà annoncé que les usagers de la route devront éviter plusieurs secteurs, en raison d’entraves majeures prévues sur l’autoroute 13 et dans l’échangeur Saint-Pierre. Les travaux en cours sur le pont Victoria entraînent toujours la fermeture partielle d’une voie en alternance jusqu’à la fin novembre.