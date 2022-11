Depuis la pandémie et avec la popularité du télétravail, les routes ont tendance à être moins achalandées les lundis et vendredis.

La circulation était très fluide vendredi matin dans l’ensemble du Grand Montréal, peu de bouchons ralentissant les déplacements. Malgré le début du chantier de trois ans qui retranche la moitié des voies dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, la congestion demeure à ce jour moindre qu’appréhendée.

Pierre-André Normandin La Presse

Vendredi matin, il fallait moins de 15 minutes pour parcourir les 22 kilomètres entre Belœil et le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. C’était légèrement plus lourd dans le sens inverse, une vingtaine de minutes étant nécessaires pour parcourir les 5 kilomètres entre Anjou et le tunnel, sur l’autoroute 25. Reste que cela est loin des temps de passage anticipés avec une seule voie disponible dans cet axe pour sortir de l’île.

Les autres traversées de la Rive-Sud vers Montréal étaient également libres de congestion.

Même sur l’île de Montréal, la circulation était très fluide. La congestion était pratiquement absente sur les autoroutes 15 et 40, habituellement bouchonnées.

Depuis la pandémie et avec la popularité du télétravail, les routes ont tendance à être moins achalandées les lundis et vendredis. La congestion est plus importante du mardi au jeudi, le mercredi marquant désormais la journée la plus difficile.