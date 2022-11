Une large zone ne sera pas desservie par la Société de transport de Montréal (STM) lors de la COP15, qui se tiendra du 7 au 19 décembre dans la métropole. Les usagers du réseau de transport métropolitain devront ainsi concilier avec plusieurs détours et la fermeture de la station de métro Place-d’Armes.

Delphine Belzile La Presse

En vue de la conférence de l’ONU sur la biodiversité à Montréal, qui rassemblera plusieurs dirigeants du monde entier, un périmètre de sécurité sera établi dans l’arrondissement de Ville-Marie, autour du Palais des congrès. Forcément, les lignes de la STM seront perturbées par les clôtures de sécurité, et ce, dès la semaine prochaine.

À compter de lundi prochain, il n’y aura aucune opération de la STM entre le boulevard René-Lévesque et la rue Notre-Dame, du boulevard Saint-Laurent au Square-Victoria. Les lignes 55, 129, 361, 363 et 365 seront déroutées du 14 novembre au 20 décembre, a indiqué la STM. Les usagers devront donc ajuster leur parcours en fonction des arrêts fermés.

La zone qui ne sera pas desservie par le réseau de transport métropolitain s’étend au-delà du périmètre de sécurité du Palais du Congrès pour assurer une « marge de manœuvre », afin « d’éviter d’entraver la mobilité et favoriser la circulation des véhicules », explique Philippe Déry, porte-parole pour la STM. Plusieurs détours sont prévus, mais aucune ligne ne sera arrêtée, précise-t-il.

TIRÉE DU SITE WEB DE LA STM Zone non desservie par la STM lors de la COP15

Pour des raisons de sécurité, la station de métro Place-d’Armes, sur la ligne orange, sera également inaccessible du 1er au 20 décembre. La STM confirme que le métro circulera « normalement » sur la ligne orange, sans toutefois déposer des passagers à la station sous le Palais des Congrès.

La société de transport assure que les clients du transport adapté seront toujours en mesure de circuler en bordure et dans la zone hors service. « Il n’y aura pas d’impact au niveau des réservations, souligne Philippe Déry. Il est possible que les déplacements mettent un peu plus de temps, mais chose certaine, on va pouvoir assurer les déplacements qui sont prévus. »

À noter que des applications mobiles comme Transit et Chrono seront mises à jour continuellement pour suivre en temps réel les opérations de transports.