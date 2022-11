En plus de la fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, les usagers de la route devront éviter plusieurs secteurs au cours de la fin de semaine, en raison d’entraves majeures prévues sur l’autoroute 13 et dans l’échangeur Saint-Pierre.

Dans la nuit de vendredi à samedi, l’autoroute 13 en direction nord sera fermée entre la rue Hickmore et l’autoroute 40 est. Les automobilistes devront bifurquer via le chemin de la Côte-de-Lie et les autoroutes 520 et 40. Le secteur sera à nouveau accessible pour les automobilistes dès 5 h lundi matin.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MOBILITÉ MONTRÉAL Entraves sur l'autoroute 13

Par ailleurs, l’autoroute 13 sera interdite en direction sud entre les autoroutes 40 et 520, tous les soirs entre 23 h et 7 h, de vendredi à lundi. Un détour sera possible via la voie de desserte de l’A-40 est, la bretelle de l’A-520, ainsi que par la sortie 4 de l’A-13 vers Lachine.

Les usagers de la route ne pourront emprunter la bretelle menant de la route 138 vers l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, dans l’échangeur Saint-Pierre, dès vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi matin. À noter qu’il faudra emprunter la sortie 65 vers l’autoroute 20 est comme détour.

PHOTO TIRÉE DU SITEWEB DE MOBILITÉ MONTRÉAL Entraves dans l'échangeur Saint-Pierre

Entre la rue Clément et l’échangeur Saint-Pierre sur la route 138 en direction est, seulement une des trois voies sera accessible samedi et dimanche.

Sans oublier que les travaux en cours sur le pont Victoria entraînent la fermeture partielle de l’infrastructure jusqu’à la fin novembre. Seulement une voie demeure ouverte en avant-midi en direction de Montréal, et vers la Rive-Sud de 13 h 30 à 5 h le lendemain matin.

En vue de la COP15 qui débutera le 7 décembre à Montréal, l’avenue Viger, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Hermine, sera complètement fermée la semaine prochaine pour l’installation des clôtures de sécurité.