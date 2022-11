Boulevard Pie-IX

Les résidants veulent voir le « bout du tunnel »

L’arrivée du service rapide par bus (SRB), qui accueillera ses premiers passagers ce lundi, annonce-t-elle enfin des jours plus tranquilles pour les citoyens et les commerçants qui subissent depuis des années déjà les aléas des chantiers sur le boulevard Pie-IX ? Plusieurs en doutent. Et ce, même si plus de 267,8 millions en travaux municipaux ont été investis depuis dix ans sur cette artère, indique une compilation effectuée par La Presse.