Guilbault anticipe plus de congestion dans les prochains jours

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, ne cache pas qu’elle s’attend à plus de congestion aux abords du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine dans les prochains jours, au moment où le trafic s’intensifie près de l’infrastructure où trois voies sont fermées depuis lundi.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Moi, je m’attends à ce qu’il puisse y avoir encore plus [de congestion] éventuellement. La bonne nouvelle, c’est que l’achalandage dans les transports collectifs croit aussi depuis lundi, dans le métro pour la STM et pour les bus d’exo et du RTL sur la Rive-Sud, même dans la navette fluviale aussi », a-t-elle expliqué en réponse à nos questions, jeudi en conférence de presse.

Pour Mme Guilbault, le niveau de congestion encore « comparable aux simulations » qu’avait faites le gouvernement. « Dans l’ensemble, ça va encore bien. On voit que depuis lundi, il y a un petit peu plus de congestion, surtout à l’heure de pointe au retour, parce qu’il n’y a qu’une voie sur la Rive-Sud », a-t-elle dit.

En matinée, jeudi, les automobilistes devaient patienter jusqu’à 70 minutes pour entrer dans le tunnel en direction de la Rive-Sud. La veille, mercredi soir, le temps d’attente surpassait aussi l’heure.

« Potentiel » pour le transport collectif

Au micro, l’élue a toutefois rappelé qu’il reste « énormément de potentiel » pour le transport collectif et les stationnements incitatifs. Jeudi matin, les cinq lignes d’autobus de la Rive-Sud qui traversent le tunnel n’ont en effet déplacé qu’à peine 684 passagers, soit moins que la veille.

La STM a rapporté une hausse de 8 % de l’achalandage dans le métro la ligne jaune. La situation est demeurée inchangée à Radisson, sur la ligne verte. Quant aux stationnements incitatifs, on comptait jeudi matin 1257 voitures garées sur les 2780 places disponibles, un taux d’occupation de 45 %.

« Tout ce qui est disponible en ce moment, il y a encore énormément de potentiel. Donc, avant d’ajouter d’autres autobus sur une ligne par exemple, bien il faudrait que tous les autobus soient remplis », a fait valoir Mme Guilbault, disant tout de même évaluer différentes nouvelles mesures d’atténuation.

Parmi elles, Québec étudie toujours des « avenues » pour soulager l’industrie du camionnage, qui demande notamment de pouvoir augmenter les charges maximales de 20 % par trajet, dans le contexte. « On travaille aussi sur des navettes avec la Ville et la STM, pour la question des gros employeurs comme les CIUSSS situés dans la zone impactée, afin d’avoir des liaisons les plus directes possibles, surtout pour les gens avec des horaires atypiques », a détaillé la ministre.

« Je pense qu’à mesure qu’il y aura de la congestion dans le tunnel, […] il y aura une adhésion croissante au transport collectif », a-t-elle conclu. Au passage, la caquiste a fait valoir que l’achalandage de Service rapide par bus (SRB) Pie-IX, qu’elle inaugurait jeudi aux côtés de la mairesse Valérie Plante, pourrait être « stimulé » par le mégachantier du tunnel La Fontaine.

Le critique solidaire en santé, Vincent Marissal, s’est quant à lui inquiété jeudi que « quand ça va vraiment bloquer » au tunnel La Fontaine, plusieurs infirmières de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et d’ailleurs « vont peut-être vouloir rester de l’autre côté ». « Il y a des inquiétudes, et il y a aussi une question de primes versées. Maisonneuve-Rosemont, c’est 6000 personnes, et il y en a un paquet qui viennent de la Rive-Sud », a-t-il rappelé, en appelant la ministre à dialoguer davantage avec le réseau.