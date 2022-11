Quinze stations dès lundi, un service 30 % plus rapide promis

Le Service rapide par bus (SRB) sera finalement réalité. Une quinzaine de stations de ce corridor de 11 kilomètres de voies réservées pour autobus seront en service dès lundi. La Société de transport de Montréal (STM) estime qu’elle sera en mesure d’offrir un trajet 30 % plus rapide qu’auparavant en bus.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Dès le début du mois d'octobre, la STM avait annoncé en grande pompe que le SRB Pie-IX sera « graduellement » mis en service à compter du 7 novembre. Ce vaste chantier est en construction depuis 2019.

« On a comme objectif de maximiser la vitesse commerciale des bus, avec des stations plus espacées que normalement. Et les voies réservées, situées au centre, sont moins impactées par des véhicules qui sont en virage à droite sur des rues parallèles », a dit le directeur principal du projet du SRB Pie-IX, Marc Dionne.

Ce dernier évalue qu’un « gain de temps de l’ordre de 30 % » par rapport à auparavant est envisageable pour les usagers, ce qui sera plus rapide qu’en voiture, promet-on. Cela correspond à environ 10 à 15 minutes de gain par rapport aux 40 minutes que prenait jusqu’ici un trajet partant du métro Henri-Bourassa. Une cinquantaine d’œuvres d’art sont par ailleurs installées sur les 15 stations qui seront prêtes dès lundi.

À l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), le porte-parole Simon Charbonneau a rappelé que le SRB sera « connecté au nord à la ligne de train de Mascouche ». « On sait qu’il y a beaucoup d’usagers qui débarquent à Sauvé pour connecter avec la ligne orange. Maintenant, il y a une nouvelle option. C’est une bonne nouvelle pour désengorger la ligne orange », a-t-il évoqué, invitant les usagers à vérifier lequel des nouveaux « tarifs métropolitains » conviendront le mieux à leur utilisation.

Le titre unitaire « Tous modes AB » - pour quelqu’un qui viendrait de Laval vers Montréal, par exemple - coûte 4,50 $, contre 3,50 $ pour quelqu’un demeurant sur l’île. Plusieurs navetteurs de la Rive-Nord et de la Rive-Sud réclament d’ailleurs que l’ARTM rééquilibre cet écart tarifaire.

À ce jour, le prolongement allant jusqu’à la rue Notre-Dame Est – qui a été mis sur pause – est toujours prévu. M. Dionne affirme que la STM pourra faire des annonces bientôt à ce sujet, mais que devant un appel d’offres insatisfaisant, l’organisme est de retour en analyse pour optimiser les coûts. Initialement fixé autour de 300 millions, le budget du SRB Pie-IX a connu plusieurs dépassements de coûts dans les dernières années. En incluant l’ajout de Notre-Dame, la facture du projet était montée à plus de 650 millions.

Encore des étapes à venir

Tout ne sera pas prêt dès lundi, toutefois. En effet, le nouveau service rapide par bus ne sera pour l’instant en fonction du boulevard Saint-Martin à Laval, avec un stationnement incitatif de 750 places, jusqu’à l’avenue Pierre-De Coubertin, à Montréal. À l’inverse, le secteur Jean-Talon, où la construction du tunnel piétonnier reliant la future station de la ligne bleue se poursuit, ne sera pas opérationnel immédiatement, tout comme celui du pont Pie-IX, dont la réfection sera complétée à l’automne 2023. Les deux stations Jean-Talon et Bélanger devront donc attendre à ce moment.

Par ailleurs, la construction d’un tunnel piétonnier, qui est toujours en cours, entraînera la fermeture complète de l’intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Jean-Talon Est dès cet automne.

À terme, le SRB Pie-IX doit desservir l’est de Laval en traversant quatre arrondissements. Des correspondances sont prévues avec la ligne verte du métro, à la station Pie-IX, ainsi qu’avec la Société de transport de Laval (STL) et la ligne de train de banlieue exo5 — Mascouche.

Une « offre transitoire »

La fréquence de bus empruntant le SRB dépendra toutefois des chantiers en cours, dont ceux dans le secteur Jean-Talon, mais aussi des travaux relevant du ministère des Transports du Québec (MTQ) aux ponts Pie-IX et de la Concorde. La Ville a d’ailleurs investi 130 millions ces dernières années pour retaper les infrastructures de voirie tout le long de l’axe Pie-IX.

Une « offre transitoire » sera en vigueur d’ici là. La ligne 439 Express Pie-IX deviendra la ligne principale, avec une fréquence « grandement bonifiée » dans le corridor du SRB, et ses abris seront localisés au centre des voies. La fréquence des bus sera aussi augmentée pour ce parcours dans trois secteurs : Lacordaire/Henri-Bourassa, Carrefour Henri-Bourassa/Pie-IX et Laval. On estime que les bus passeront ainsi régulièrement, une fois aux quatre à dix minutes durant la journée en semaine.

L’horaire de la ligne 139 Pie-IX sera quant à lui « ajusté à la baisse », car cette ligne deviendra davantage utile aux « déplacements de proximité » ou aux trajets plus courts, avec des arrêts en bordure de rue. Quant à la ligne de nuit, la 355 Pie-IX, sa fréquence demeurera « inchangée ». Environ 20 000 usagers utilisent présentement les lignes 439 et 139.