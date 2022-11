Les automobilistes qui doivent traverser Montréal sont loin d’être au bout de leurs peines. Le chantier de réfection de l’autoroute Ville-Marie passera à la vitesse supérieure cet hiver, ce qui entraînera de nouvelles entraves jusqu’en 2026, a appris La Presse. Mince consolation : le début de la reconstruction de l’autoroute Métropolitaine, plus au nord, apparaît encore loin sur la ligne d’horizon.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a entamé à la mi-septembre des travaux préparatoires sur les deux ponts d’étagement qui surplombent l’autoroute Ville-Marie, au niveau du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Urbain. Le vrai chantier commencera d’ici quelques mois, ce qui aura un impact sur les voies de circulation situées sous ces structures pendant au moins trois ans.

« Il va y avoir des entraves, mais en ce moment, on est encore en train de finaliser les plans de mobilité dans le secteur », a indiqué mercredi Sarah Bensadoun, porte-parole du MTQ.

Systèmes mécaniques, parois des tunnels Viger et Ville-Marie, murs de soutènement, chaussée : la structure bétonnée sera pratiquement reconstruite à neuf d’ici 2030. Ce chantier situé en plein cœur du centre-ville de Montréal est évalué à 2 milliards de dollars.

Selon l’expert en planification des transports à l’Université de Montréal Pierre Barrieau, la fermeture de voies du tunnel Ville-Marie risque de « créer encore plus de congestion au centre-ville, via l’axe Bonaventure ». « C’est quelque chose à quoi il faut s’attendre, forcément », dit-il.

Le casse-tête sera d’autant plus grand que le chantier de l’autoroute Ville-Marie est situé non loin du pont Jacques-Cartier, qui deviendra une option populaire auprès des automobilistes pendant la fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, qui durera jusqu’à la fin de 2025. La fréquentation du pont a bondi de 18 % le week-end dernier, juste avant le début des travaux.

Sursis pour la Métropolitaine ?

Un autre chantier d’envergure se profile à l’horizon dans le cœur de Montréal. Le MTQ rénovera de fond en comble les structures surélevées de l’autoroute Métropolitaine, sur une distance de 11,4 kilomètres, un chantier évalué à « quelques milliards ».

Les travaux seront divisés en deux phases : la partie est, sur une distance de 5,2 km entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Provencher, sera reconstruite en priorité par le MTQ. Ce tronçon se trouve tout près de la jonction de l’autoroute 25, qui connecte la Métropolitaine au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Mercredi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a qualifié les travaux actuels au pont-tunnel de « bon coup de pratique » pour ceux qui seront réalisés sur la Métropolitaine.

Je ne veux pas faire peur à personne, mais la réalité c’est que nos infrastructures – on a fait Turcot, on a fait Champlain – arrivent à échéance pas mal toutes en même temps. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Le consortium retenu pour rénover la partie est de la Métropolitaine doit déposer ses plans et devis auprès du MTQ en 2023, à une date indéterminée. C’est seulement à ce moment que le Ministère aura une idée plus précise « des coûts et des échéanciers » du chantier, précise la porte-parole Sarah Bensadoun.

« On va prendre en considération les travaux qui sont en ce moment en cours dans le secteur du tunnel La Fontaine, donc il va y avoir une concertation, une coordination des travaux avec nos partenaires », affirme-t-elle.

Malgré son état de dégradation avancée, la structure de béton ne « présente pas de danger au niveau de la circulation » et ne requiert pas d’« intervention immédiate », souligne Mme Bensadoun. Il est cependant trop tôt pour dire si ce chantier pourrait être reporté de quelques années, afin de donner un peu de répit aux automobilistes et camionneurs déjà bloqués dans des bouchons.

Une fois la partie est terminée, le MTQ rénovera de fond en comble le tronçon ouest de la Métropolitaine, entre l’autoroute 520 et le boulevard Saint-Laurent. L’autoroute sera reconstruite presque à l’identique, au grand dam de certains groupes qui auraient préféré qu’elle soit transformée en boulevard urbain.

La « compétitivité » de Montréal en jeu

Qu’importe l’échéancier précis, les travaux sur la Métropolitaine seront pour le moins « complexes », prévoit la titulaire de la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal, Catherine Morency.

C’est dans les segments les plus achalandés au Canada. Et quand on regarde la structure de ce réseau, il n’y a pas beaucoup de trajets alternatifs, la 15 et Décarie étant déjà très congestionnés. Donc, ça va prendre des mesures de mitigation très solides. Pour moi, c’est bien plus sérieux que le pont-tunnel. Catherine Morency, titulaire de la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal

Pierre Barrieau est aussi d’avis que ce chantier changera la donne. « C’est un chantier dont on a peur depuis plusieurs années, mais qu’on sait qui s’en vient, rappelle-t-il. Il faut vraiment voir pour remettre ça à après le pont-tunnel La Fontaine, et si c’est même possible, de faire des travaux mineurs en attendant que la ligne bleue soit construite. »

« Il n’y a qu’un certain nombre de projets autoroutiers qui peuvent être bloqués en même temps. C’est la compétitivité économique de Montréal, et du Québec, qui en dépend », conclut M. Barrieau.

