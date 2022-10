PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE

Guillaume Chapman est le capitaine du brise-glace NGCC Martha L. Black, qui compte un équipage d’une trentaine de personnes. « On est partis ce matin de Montréal, on était dans le coin d’Habitat 67. On a embarqué 77 militaires, on s’est ancrés, puis nos embarcations ont amené les militaires vers l’île Sainte-Thérèse. C’était pas mal facile », dit en riant le capitaine Chapman. « C’est facile parce qu’on est spécialisés là-dedans », intervient Émilie Proteau-Beaulieu, porte-parole de la Garde côtière.