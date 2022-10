La mairesse Valérie Plante assure que la fermeture du tunnel Ville-Marie, qui passe sous le centre-ville de Montréal et le Palais des congrès, n’est pas envisagée pendant la COP15 entre le 7 et le 19 décembre, en dépit de ce qu’affirme le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Aref Salem. Québec et le SPVM confirment aussi que l’infrastructure demeurera ouverte.

M. Salem avait pourtant affirmé, lors du conseil municipal mardi matin, qu’il avait eu confirmation de la fermeture du tunnel comme mesure de sécurité pendant la tenue de la conférence internationale. « Je peux vous dire que la GRC a demandé deux zones de sécurité dans le secteur du Palais [des congrès], deux zones qui vont affecter les résidants qui vivent aux alentours », a dit le chef d’Ensemble Montréal

Il a ainsi accusé l’administration Plante de manquer de transparence parce qu’elle refuse de communiquer à la population l’information au sujet de la fermeture du tunnel.

« Ce n’est pas qu’on cache de l’information », a répliqué la mairesse de Montréal. « Nous, on travaille sur un plan global, et quand on aura toute l’information, on va la partager en temps et lieu. »

Elle souligne que la Ville travaille avec la GRC, la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sur les questions de sécurité entourant cette conférence internationale. Mme Plante a également évoqué la présence de 30 000 personnes lors de l’évènement, et s’est au passage dite fière que Montréal en soit l’hôte.

« Ça va assurément bousculer la vie des Montréalais, et les Montréalais veulent cet évènement, parce que les changements climatiques, c’est maintenant », a souligné le vice-président du comité exécutif, Benoit Dorais.

Aref Salem a d’ailleurs été accusé d’être « irresponsable » par le responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Alain Vaillancourt, parce qu’il a évoqué sur Twitter la confirmation de la fermeture du tunnel Ville-Marie.

« Haut risque de perturbations »

La 15e Conférence des parties (COP15) de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies se tiendra au Palais des congrès du 7 au 19 décembre, en présence de délégués de 185 pays, dont plusieurs chefs d’État ayant besoin d’une forte protection policière.

Des documents présentés aux élus municipaux font état d’un « haut risque de perturbations » et de la possibilité de plusieurs manifestations majeures pendant l’évènement. On évoque aussi le plus fort déploiement policier du SPVM depuis près de 20 ans, et la mobilisation de plusieurs corps policiers.

En réponse aux questions de La Presse, le SPVM a affirmé que « la fermeture du tunnel Ville-Marie n’est pas prévue pendant la durée de la COP15 », ajoutant qu’une présence policière accrue est prévue pour assurer la fluidité de la circulation dans le secteur.

Le gouvernement Legault, lui, affirme qu’il n’entend pas procéder à une telle fermeture, du moins pour le moment. « C’est plutôt même le contraire. La garantie qu’on a donnée à tous les partenaires, c’est qu’on ne va pas fermer nos infrastructures routières. On veut même limiter au maximum nos interventions au strict nécessaire pendant la COP15. Autrement dit, tout ce qu’on peut faire avant ou après l’évènement, on va le faire », résume la porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ), Sarah Bensadoun.

Selon nos informations, l’hypothèse de fermer le tunnel Ville-Marie a néanmoins été évoquée en coulisses, puisque cette infrastructure passe sous le Palais des congrès. Cela en fait donc aussi un enjeu de sécurité, d’après une source qui s’est exprimée sous le couvert de l’anonymat.

Mme Bensadoun, elle, assure que la réalité est toute autre. « La grande majorité du tunnel va rester accessible, à moins qu’on ait par exemple une opération d’entretien qu’on ne peut pas repousser ou du déglaçage. Ça serait les seules exceptions, et si ça arrive, on essaierait de le faire la nuit autant que possible », note-t-elle.

Le MTQ, qui fait partie des comités en lien avec la mobilité et la logistique reliées à la COP15, avoue toutefois que des rencontres hebdomadaires quant à l’état du réseau routier se dérouleront avant, pendant et après l’évènement. D’autres décisions pourraient donc être prises ultérieurement, en fonction de la situation.

Rappelons qu’environ 120 000 véhicules empruntent quotidiennement le tunnel Ville-Marie, selon les plus récentes données du ministère des Transports.

