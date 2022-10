Le report du de l’antenne sud du Réseau express métropolitain (REM) au printemps 2023, qui a été confirmée vendredi, entraînera forcément de nouveaux dépassements de coûts, avoue CDPQ Infra, qui estime néanmoins avoir fait des « progrès majeurs » dans les dernières années, dans un contexte pandémique et inflationniste.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« C’est clair qu’il y a des augmentations de coûts. […] Il y a des impacts financiers sur lesquels on fera une mise à jour autour de la mise en service. On vous démontrera la rigueur et la façon dont nous avons gérer l’ensemble des enjeux liés au coût, particulièrement la formation et le manque de main-d’œuvre », a évoqué le président et chef de la direction de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud, en conférence de presse vendredi.

Aux dernières nouvelles, le REM géré par CDPQ Infra – ce qui exclut le segment à l’est, maintenant géré par Québec et Montréal – est évalué à plus de 7 milliards. L’organisation n’a pas souhaité indiqué vendredi de quel ordre seront les nouveaux dépassements de coûts.

Jeudi, La Presse avait déjà révélé que la mise en service de l’antenne sud du Réseau express métropolitain (REM), prévue le 1er décembre, sera reportée au printemps. Étant donné l’envergure de l’opération que nécessite la mise en service de ce mode de transport, CDPQ Infra préfère jouer de prudence. Les dirigeants de la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec veulent notamment éviter à tout prix une répétition de la catastrophe qu’a connue le train léger d’Ottawa, à l’hiver 2020.

M. Arbaud a d’ailleurs reconnu d’entrée de jeu que « la mise en service [du REM] aurait eu lieu en plein hiver, ce qui est loin d’être idéal pour les partenaires, les usagers, et pour le fait que les gens s’accaparent le projet ». Implanter le réseau en hiver aurait néanmoins pu être possible « si les essais dynamiques avaient pu démarrer plus tôt », a-t-il dit.

En citant la pandémie, l’inflation et les enjeux d’approvisionnement qui ont causé plusieurs retards, Jean-Marc Arbaud a ensuite assuré que ces nouveaux retards n’ont pas été causés par ses équipes. « On n’avait pas prévu non plus la guerre en Ukraine et les conséquences que ça a eu », s’est-il justifié.

« On a passé deux ans sur quatre, la moitié du temps, à essayer d’avancer avec dans ce cadre de contexte exceptionnel. Et le projet est là », a-t-il illustré. « Je ne pense pas », a-t-il ajouté, alors qu’on le questionnait à savoir s’il faut prévoir de nouveaux retards dans le futur, pour la Rive-Sud ou pour d’autres tronçons.

À ses côtés, Julien Hurel, directeur principal des systèmes de transport du REM, a pour sa part reconnu que son groupe a « effectivement peut-être été un peu optimiste » en voulant livrer le système au début décembre. « La décision qu’on assume, c’est de dire qu’il ne faut pas qu’on se plante, qu’on ne peut pas avoir de plan B », a-t-il martelé.

La moitié des wagons reçus

En soi, la totalité des 16,6 km de rails et de systèmes électriques de l’antenne sud du REM ont été installés, a détaillé le vice-président du projet REM, Denis Rivard. Les six stations du tronçon, quant à elles, sont complétées « à 98 % », a-t-il dit, en prévoyant les terminer entièrement en décembre. C’est toutefois du côté des trains reçus que ça achoppe : pour l’heure, seulement 54 des 106 wagons nécessaires ont été acheminés, soit un peu plus de 50 % d’entre eux.

Un système tel que celui-là est conçu pour les usagers et pour le long terme, pour des années, d’où notre décision. On veut être absolument certains que la fiabilité est là, que les trains fonctionnent au plus haut niveau. Jean-Marc Arbaud

Il s’est par ailleurs dit « empathique » vis-à-vis les nombreux résidants de la Rive-Sud qui croyaient pouvoir compter sur le REM rapidement pour éviter les entraves routières, au moment Québec fermera bientôt trois des six voies du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, et ce, jusqu’à la fin de 2025. « Malheureusement, ce n’est pas réaliste d’ouvrir le système avant d’avoir passé un certain nombre d’étapes qui sont fondamentales. […] Nous, on travaille pour les usagers. Et on doit livrer un système », a néanmoins persisté le président.

Rappelons que l’antenne sud du REM, qui relie Brossard à la gare Centrale de Montréal en passant par l’île des Sœurs, devait à l’origine être inaugurée à la fin de 2021. L’échéancier a par la suite été reporté au printemps ou à l’été 2022. Depuis janvier dernier, CDPQ Infra parlait d’une mise en service à l’automne 2022. Il s’agit donc du troisième report pour ce tronçon.

Ce délai additionnel devrait permettre à l’exploitant du réseau d’embaucher les employés stratégiques qui manquent encore à l’appel en raison de la pénurie de main-d’œuvre. Les sites d’emplois des sous-traitants Alstom, SNC-Lavalin et GPMM affichent une cinquantaine de postes à pourvoir en lien avec le REM.

Avec Maxime Bergeron et André Dubuc