Dès lundi soir, et pour une durée « indéterminée », tous les véhicules lourds à l’exception des autobus et des véhicules d’urgence ne pourront plus circuler sur le pont Papineau-Leblanc reliant Montréal et Laval dans l’axe de l’autoroute 19.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Québec affirme qu’il s’agit de « mesures préventives » pour cette infrastructure qui pourrait bientôt faire l’objet de réfections. Dans un communiqué, le ministère des Transports du Québec (MTQ) assure toutefois que « l’état du pont ne compromet en rien la sécurité des usagers ». « Ces mesures sont préventives, mais nécessaires afin d’assurer l’intégrité de l’infrastructure routière », indiquent les autorités.

Les véhicules lourds ne pourront ainsi plus emprunter le pont enjambant la rivière des Prairies à compter du 24 octobre en soirée, et ce, « pour une durée indéterminée ». « Les véhicules lourds seront dirigés par de la signalisation vers le pont Médéric-Martin », autrement dit l’autoroute 15, affirme le MTQ.

Par ailleurs, la voie de gauche du pont Papineau-Leblanc demeurera fermée dans les deux directions, comme elle l’est depuis le 11 juin dernier. Le tout sera indiqué « par du marquage au sol plutôt que par des cônes, afin de faciliter l’entretien hivernal du pont »,

Québec confirme aussi que la limite de vitesse restera affichée à 70 km/h « sur l’ensemble du pont », rappelant aussi aux usagers « l’importance de respecter la signalisation en vigueur ». « Une surveillance sera assurée par des contrôleurs routiers de la SAAQ en amont du pont », assure-t-on.

Le ministère dit être à planifier des interventions « pour lever ces mesures le plus tôt possible et remercie les usagers de la route pour leur collaboration ». Les usagers sont invités à utiliser la plateforme de Québec 511 pour mieux planifier leurs déplacements en fonction des entraves routières.

Cette nouvelle mesure de restriction, ordonnée afin d’assurer l’intégrité de cette structure de 425 mètres dont certaines composantes doivent être retapées, est annoncée précisément 53 ans après l’inauguration du pont Papineau-Leblanc, le 21 octobre 1969.