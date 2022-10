Pour améliorer la dénonciation des crimes haineux, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) doit offrir de meilleurs outils aux victimes qui veulent porter plainte.

Isabelle Ducas La Presse

C’est ce que demande l’opposition à l’hôtel de ville, qui souligne que seule une infime proportion des crimes et incidents haineux sont dénoncés aux autorités et que les incidents de haine en ligne ne sont pas compilés par le SPVM.

« L’isolement social et la forte influence des réseaux sociaux ont favorisé la multiplication des actes à caractère haineux, entre autres envers les communautés culturelles. Parallèlement, le système judiciaire et l’intervention policière ne se sont pas adaptés à cette réalité. Il y a beaucoup de freins structurels. Il faut se donner des outils, à la fois pour encourager les dénonciations et traiter les plaintes », a déploré Sonny Moroz, conseiller municipal dans l’équipe d’Ensemble Montréal, en conférence de presse jeudi.

Selon le dernier rapport d’activités du SPVM, les incidents et crimes haineux ont diminué en 2021 comparativement à l’année précédente, respectivement de 10 % et de 21 %. Ils étaient cependant en forte hausse en 2020 : +107 % pour les incidents haineux et +53 % pour les crimes haineux.

Dans son rapport, le SPVM fait toutefois une mise en garde : « le faible nombre de dossiers rend toute analyse statistique hasardeuse », fait-on remarquer.

Selon la Fondation canadienne des relations raciales, seulement 1 % des incidents, discours et crimes haineux perpétrés au Canada sont signalés à la police, rapporte Ensemble Montréal.

Plusieurs victimes ne sont pas à l’aise de porter plainte en personne ou au téléphone, parce qu’elles ont de la difficulté à s’exprimer, note Alba Zúñiga Ramos, conseillère municipale d’Ensemble Montréal.

Elle se désole aussi du fait que le Module des incidents et des crimes haineux du SPVM ne compte que cinq agents, ce qui est largement insuffisant, selon elle.

« Il est nécessaire que le SPVM soit plus proactif pour se rapprocher des membres des communautés les plus vulnérables aux crimes haineux, gagner leur confiance et les aider à porter plainte, surtout ceux qui vivent des barrières sociales et linguistiques et qui ne connaissent pas leurs droits », demande Fo Niemi, directeur général du Centre de recherche-action sur les relations raciales, qui participait à la conférence de presse d’Ensemble Montréal.

Le parti d’opposition déposera une motion au prochain conseil municipal, lundi, pour demander au SPVM de s’attarder davantage à cette problématique.