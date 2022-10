La mise en service de l’antenne du Réseau express métropolitain (REM), prévue le 1er décembre, est reportée au printemps, a appris La Presse de plusieurs sources. CDPQ Infra, propriétaire du REM, va confirmer l’information vendredi matin dans une rencontre de presse.

Étant donné l’envergure de l’opération que nécessite la mise en service de ce mode de transport, CDPQ Infra préfère jouer de prudence et reporter l’ouverture au printemps, nous signalent plusieurs personnes près du dossier. Les dirigeants de la filiale de la Caisse de dépôt veulent éviter à tout prix une répétition de la catastrophe qu’a connue le train léger d’Ottawa lors de son premier hiver d’exploitation en 2020.

CDPQ Infra doit confirmer tout report aux principaux organismes de transport de la Rive-Sud dans un préavis de 30 jours minimum, soit le 30 octobre au plus tard.

À quelques jours de cette échéance, c’est toujours « pas de son, pas d’image », nous a indiqué une source proche du dossier. Une autre source a souligné que « tout pointe » vers un report de l’entrée en service, à quelques jours de la date butoir du préavis.

Rappelons que l’antenne sud du REM, qui relie Brossard à la gare Centrale de Montréal en passant par l’île des Sœurs, devait à l’origine être inaugurée à la fin 2021. L’échéancier a par la suite été reporté au printemps ou à l’été 2022. Depuis janvier dernier, CPDQ Infra parle d’une mise en service à l’automne 2022.

Une autre « opportunité » manquée

Ces nouveaux retards surviennent à un bien mauvais moment, alors que plusieurs résidants de la Rive-Sud espéraient pouvoir compter sur le REM au moment où Québec fermerait trois des six voies du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, dès le 31 octobre.

Les automobilistes devront composer avec des entraves majeures dès le vendredi 21 octobre : le week-end prochain, entre vendredi soir et lundi matin, le tunnel sera complètement fermé en direction nord afin d’installer des feux d’utilisation de voie et des glissières de béton. Puis, du vendredi 28 au samedi 30 octobre, le tunnel sera complètement fermé en direction sud pour réaliser le même genre de travaux.

La Presse démontrait d’ailleurs mercredi que l’achalandage automobile sur les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain est déjà plus élevé qu’avant la pandémie, et que le début du mégachantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine provoquera encore plus de congestion. Selon plusieurs experts, la situation pourrait en effet causer l’atteinte de points de saturation sur toutes les traverses entre la Rive-Sud et l’île de Montréal, dans les prochaines semaines.

« D’un point de vue des usagers, c’est certain que c’est extrêmement décevant », concède la directrice générale de l’organisme Trajectoire Québec, Sarah V. Doyon, qui représente les intérêts des navetteurs partout au Québec. « Le chantier dans le tunnel va venir mettre une pression énorme sur les infrastructures de la Rive-Sud. Le REM aurait été une solution tellement attrayante. On vient de manquer une opportunité de changer certains comportements », insiste-t-elle.

Une fois achevé, le REM comptera 67 kilomètres de rails entre la Rive-Sud, le centre-ville, l’aéroport Montréal-Trudeau, l’Ouest-de-l’île et la couronne nord. Ce projet de plus de 7 milliards sera l'un des plus grands réseaux de train léger automatisé au monde.