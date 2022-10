Devant la congestion importante qui risque d’être provoquée par le mégachantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dès vendredi, plusieurs options s’offriront aux usagers qui voudront éviter les bouchons. En bref : il faudra apprendre à délaisser l’auto solo pour le transport collectif ou même actif. Explications, en sept points.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Le métro

S’il vous est accessible, la ligne jaune du métro de Montréal demeurera l’une des options les plus flexibles pour transiter entre la Rive-Sud et l’île de Montréal durant les prochaines années. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a d’ailleurs déjà confirmé qu’au moins une voiture de métro sera ajoutée aux heures de pointe sur la ligne jaune, en vertu d’une entente avec la Société de transport de Montréal (STM). D’autres trains pourraient s’ajouter si la demande venait à augmenter. La sécurité devrait aussi être accrue autour du terminus de Longueuil et de la sortie de la ligne à Berri-UQAM, du côté de Montréal.

Le train de banlieue

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La société exo, qui gère de nombreux circuits locaux sur la Rive-Sud et qui exploite les trains de banlieue, étudie sérieusement l’option de bonifier les passages sur la ligne de train de Mont-Saint-Hilaire.

Il ne faudrait pas oublier le train de banlieue. Quoique moins prisé, ce moyen de transport peut s’avérer très efficace. La société exo, qui gère de nombreux circuits locaux sur la Rive-Sud et qui exploite les trains de banlieue, étudie d’ailleurs actuellement sérieusement l’option de bonifier les passages sur la ligne de train de Mont-Saint-Hilaire. Des sources ont confirmé à La Presse que des discussions sont en cours avec le Ministère à ce sujet depuis quelques jours déjà. Il s’agissait d’une des demandes de Trajectoire Québec et de l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS) dévoilées la semaine dernière.

Les autobus

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Autobus du Réseau de transport de Longueuil

Bon nombre de lignes locales d’autobus seront bonifiées pour permettre aux usagers touchés par la fermeture du tunnel de se rendre à bon port. Ce sera le cas des lignes 22, 61, 82, 84, 85, 120, 125, 161 et 180 du Réseau de transport de Longueuil (RTL). D’autres lignes locales, comme la 532 à partir de Varennes, accéléreront aussi la cadence. Les autobus en partance des stationnements incitatifs De Mortagne, De Touraine ou encore Belœil, qui compteront au total 2400 places disponibles, seront gratuits d’accès et culmineront vers le métro Radisson en empruntant des voies réservées, avec une fréquence toutes les 10 minutes. Avis aux intéressés : deux titres de transport gratuits seront distribués au métro Radisson aux usagers qui montent à bord des navettes ou en descendent, entre 5 h 30 et 19 h 30 tous les jours, et ce, pendant six semaines.

Et le REM ?

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Une rame du REM lors de tests à Brossard, en juin 2021

Le tronçon entre la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal du Réseau express métropolitain (REM) devrait en théorie être prêt pour le début du mois de décembre, mais CDPQ Infra n’a pas encore confirmé de date. L’organisation indique qu’elle fournira une date 30 jours avant la mise en service, en fonction des tests en cours. L’antenne, qui relie Brossard à la gare Centrale de Montréal en passant par l’île des Sœurs, devait d’abord être inaugurée « à la fin de 2021 », mais cet objectif avait été révisé dès les premiers mois de la pandémie de COVID-19, en 2020, après la fermeture des chantiers pendant plusieurs semaines. Le tronçon en question comprend six stations ainsi que la traversée du fleuve Saint-Laurent sur le nouveau pont Samuel-De Champlain. Il transformera la mobilité de la Rive-Sud, selon plusieurs observateurs en transport collectif.

Le vélo

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Cyclistes empruntant la « piste multifonctionnelle » du pont Jacques-Cartier

Enfourcher son vélo restera bien sûr une option non négligeable cet automne, et même à l’hiver, pour les plus courageux. Sur le pont Jacques-Cartier, les cyclistes peuvent emprunter la « piste multifonctionnelle » 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 durant la saison douce. À l’approche de l’hiver, toutefois, il faut savoir que la piste n’est ouverte qu’entre 5 h du matin et 22 h 30. Sur le pont Samuel-De Champlain, la piste est en principe ouverte en tout temps, mais elle peut être fermée en raison d’évènements météorologiques. Une fermeture « anticipée » de la piste peut également être ordonnée avant l’heure de pointe du matin « afin d’éviter que des cyclistes et des piétons ne soient bloqués d’un côté du pont à leur retour en fin de journée », affirme le Groupe Signature sur le Saint-Laurent (GSSL), qui gère le pont.

Le covoiturage

Beaucoup ont réclamé ces derniers jours que le gouvernement développe une plateforme de covoiturage pour mettre en contact les personnes touchées par le mégachantier qui désirent covoiturer. Cette option ne semble pas être dans les intentions du gouvernement à court terme. Mais cela ne vous empêche pas de le faire. Plusieurs plateformes offrent des façons de faire du covoiturage en milieu urbain, comme Covoiturage.ca. L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) propose aussi sur son site une carte des espaces de stationnement disponibles pour récupérer d’autres navetteurs, le matin ou le soir.

Davantage de télétravail ou d’horaires adaptés

Ce n’est pas un moyen de transport à proprement parler, mais c’est aussi une solution majeure pour éviter la congestion et l’attente : télétravailler un peu plus. Le ministre des Transports sortant, François Bonnardel, avait d’ailleurs clairement lancé cet appel la semaine dernière, en demandant aussi aux employeurs d’adapter les horaires de leurs salariés au besoin. Même s’ils boudent les lundis et vendredis, 81 % des travailleurs sont actuellement de retour dans les tours du centre-ville de Montréal au moins une journée par semaine, a récemment dévoilé un sondage de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). Selon des chiffres de Statistique Canada dévoilés mercredi, l’industrie canadienne des transports en commun est actuellement à 64,7 % du niveau prépandémique d’achalandage. En juillet, ce chiffre était de 62,5 %. Dans le Grand Montréal, l’ARTM estime qu’environ 70 % des usagers du transport collectif sont de retour.