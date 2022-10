Congestion dans le Grand Montréal

« On s’en va vers un chaos »

Vous roulez en auto entre Montréal et la Rive-Sud ? Armez-vous de beaucoup de patience : l’achalandage sur les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain est déjà plus élevé qu’avant la pandémie, confirment des données obtenues par La Presse. Et le début du mégachantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, à la fin du mois, provoquera encore plus de congestion, affirment des experts.