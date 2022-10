La réfection majeure du tunnel a commencé en juillet 2020, mais la structure s’est révélée beaucoup plus détériorée que prévu.

Québec assure avoir opté pour le scénario « le moins contraignant » en vue de la fermeture de trois voies sur six du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dès le 31 octobre. Des premiers blitz de travaux préparatoires auront toutefois lieu dès le 21 octobre, avec la fermeture complète du tunnel en direction nord pendant trois jours.

« Fermer une voie en direction de Montréal et deux voies en direction de la Rive-Sud, c’est le scénario le moins contraignant au total pour les usagers en termes de déplacement. Il y aurait eu davantage de congestion si on n’avait ouvert seulement qu’une voie en direction de Montréal », a expliqué jeudi le directeur des grands projets routiers de Montréal, Martin Giroux.

Concrètement, les automobilistes devront composer avec des entraves majeures dès le 21 octobre. Ce week-end-là, entre vendredi soir et lundi matin durant 60 heures en continu, le tunnel sera complètement fermé en direction nord afin d’installer des feux d’utilisation de voie des glissières de béton. Des opérations de marquage et de signalisation seront aussi effectuées.

Dès le 24 octobre, il faudra aussi prévoir des « fermetures de nuit durant la semaine pour terminer certaines activités », affirment les autorités. Puis, entre le 28 et le 30 octobre, le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine sera complètement fermé en direction sud, afin d’y aménager des voies de déviation et, là encore, des glissières de béton.

« On n’a pas le choix de passer par ces travaux », a plaidé jeudi le ministre des Transports, François Bonnardel, en rappelant que la réfection du tunnel doit avoir lieu pour éviter d’autres travaux majeurs durant les 40 prochaines années. « Nous aurons besoin de la collaboration de tous », a-t-il dit, appelant même les employeurs à adapter les horaires de leurs salariés au besoin.

À ses côtés, la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, a estimé que « l’auto-solo s’avère la pire solution » dans le contexte. « C’est la parfaite occasion pour migrer vers le transport collectif. Les prochaines semaines ne seront pas évidentes. Elles vont demander adaptation et patience », a-t-elle insisté.

« C’est sûr qu’il y aura une augmentation des temps de parcours pour accéder au tunnel. En direction de Montréal, les temps de parcours seront trois fois supérieurs à la période avant travaux, donc en 2021. Et en direction de la Rive-Sud, on va passer à des temps de parcours qui sont quatre fois supérieurs », a néanmoins concédé l’ingénieure pour l’entrepreneur Renouveau Lafontaine, Geneviève Campeau.

Celle-ci estime que jusqu’à 60 % des usagers quotidiens du tunnel devront adapter leurs habitudes, en bonne partie des automobilistes. « Mathématiquement, il faudrait y en arriver là. C’est pour ça que c’est important de trouver des solutions pour transiter vers la Rive-Sud, notamment », a-t-elle dit, en ajoutant qu’il s’agit de « la plus grosse entrave » de sa carrière.

Des mesures d’atténuation

Justement, le ministère des Transports du Québec (MTQ) assure qu’il mettra plusieurs mesures d’atténuation en place, tant pour les automobilistes que les usagers du transport collectif. Un affichage en temps réel du temps de parcours pour atteindre le tunnel sera notamment disponible, en plus d’une présence policière accrue et d’intervenants ou encore de remorqueurs aux abords du tunnel.

« On aura aussi cinq stationnements incitatifs gratuits en place, avec environ 800 places ajoutées au cours des derniers mois », a confirmé le sous-ministre adjoint Jean Séguin.

Les stationnements De Mortagne, De Touraine et Belœil auront chacun plusieurs centaines de places supplémentaires, pour un total de 2400 places disponibles. Les lignes d’autobus qui partent de ces stationnements deviendront gratuites, et culmineront vers le métro Radisson en empruntant des voies réservées, avec une fréquence aux 10 minutes. De manière générale, plusieurs lignes locales d’autobus seront bonifiées, comme en témoigne la carte ci-dessous.

Deux titres de transport gratuits seront distribués gratuitement au métro Radisson aux usagers qui embarquent ou débarquent des navettes, entre 5 h 30 et 19 h 30 tous les jours, et ce pendant six semaines. Sur la ligne jaune, un wagon de métro sera ajouté en heures de pointe, en vertu d’une entente avec la Société de transport de Montréal (STM).

Sur la Rive-Nord, les lignes 82, 120 et 125 de la Société de transport de Laval (STL) seront par ailleurs bonifiées. D’autres lignes locales, comme la 532 depuis Varennes, accéléreront aussi la cadence. « On aura une bonne capacité de transporter les gens », assure M. Séguin.

La réfection majeure du tunnel a commencé en juillet 2020, mais la structure s’est révélée beaucoup plus détériorée que prévu. La voûte, par exemple, aurait 60 % plus de dommages qu’anticipé. Québec absorbera tous les dépassements de coûts, évalués à 900 millions de dollars. Les travaux doivent se terminer en 2026.