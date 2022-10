« Je m’attends à ce que M. Miranda, par conscience professionnelle, s’excuse au jeune et à sa famille, parce que ce qu’il a dit est inacceptable et ça envoie un très mauvais message aux jeunes », a indiqué la mairesse Plante.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est « extrêmement en colère » contre le maire de l’arrondissement d’Anjou, Luis Miranda, et lui demande de s’excuser auprès du jeune Hocine Ouendi et de sa famille pour les propos qu’il a tenus envers eux lors de la dernière assemblée du conseil d’arrondissement.

Isabelle Ducas La Presse

« Ce que M. Miranda a fait, ça porte préjudice à tous les élus, parce que les jeunes vont se dire que les politiciens ne les considèrent pas », a déploré Mme Plante.

« Je m’attends à ce que M. Miranda, par conscience professionnelle, s’excuse au jeune et à sa famille, parce que ce qu’il a dit est inacceptable et ça envoie un très mauvais message aux jeunes comme quoi ils ne sont pas importants. Et ça, c’est non. »

La mairesse a fait ce commentaire à l’occasion d’une conférence de presse au cours de laquelle elle a annoncé qu’une somme de 7 millions, à l’intérieur du budget participatif de 32 millions de la Ville de Montréal, serait réservée à des projets et infrastructures identifiés par les jeunes pour améliorer leurs milieux de vie.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La mairesse Valérie Plante a annoncé qu’une somme de 7 millions, à l’intérieur du budget participatif de 32 millions de la Ville de Montréal, serait réservée à des projets et infrastructures identifiés par les jeunes pour améliorer leurs milieux de vie.

Elle a souligné que cette initiative permettrait aux jeunes de « se réapproprier leur pouvoir d’agir sur leur ville ».

Et c’est justement ce qu’a voulu faire Hocine Ouendi, 15 ans, en se présentant devant le conseil d’arrondissement le 4 octobre, pour demander au maire la réouverture des terrains de soccer synthétiques dans trois parcs d’Anjou.

Les terrains ont été fermés en raison d’actes de vandalisme, et l’adolescent a proposé l’embauche de surveillants pour éviter ce genre de situation.

Il a été rabroué par Luis Miranda, qui le sermonne pour avoir osé poser une question au maire. « À 15 ans, j’ai même pas d’affaire à lui parler », dit le maire d’arrondissement, qui demande à la mère du jeune Hocine de mieux éduquer son enfant.

« Regardez-vous dans le miroir », poursuit M. Miranda, en soulignant que de tels problèmes ne surviennent que sur les terrains de soccer et pas sur les plateaux d’autres sports.

« Je suis extrêmement en colère contre les propos de M. Miranda parce que ça va avoir une influence sur la façon dont les jeunes vont voir les adultes », a dit la mairesse Plante.

« Bravo à Hocine Ouendi, 15 ans, qui est allé poser sa question. Quel jeune éloquent, accompagné de ses parents qui sont là, fiers. C’est tellement une belle image. J’aimerais dire à M. Miranda qu’au conseil municipal, des jeunes viennent poser des questions, des enfants aussi, et personne ne se fait revirer de bord. »

Au cours de la conférence de presse, Abdellah Azzouz, intervenant au Forum jeunesse de Saint-Michel, avait aussi déploré les propos du maire de l’arrondissement d’Anjou, lui demandant de rouvrir les terrains de soccer pour les jeunes et de faire des excuses à Hocine Ouendi.

Au moment où ces lignes étaient écrites, Luis Miranda n’avait toujours pas réagi à la demande de la mairesse Plante. Son adjointe indique qu’il est à l’extérieur du pays jusqu’à la semaine prochaine.

Hocine Ouendi nous a confirmé qu’il n’avait pas été contacté par M. Miranda.