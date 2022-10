Le SRB Pie-IX sera « graduellement » mis en service à compter du 7 novembre, a annoncé mardi la Société de transport de Montréal (STM). Ce corridor de 11 kilomètres de voies réservées pour autobus, comportant 17 stations, est en construction depuis 2019.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Ce nouveau service rapide par bus sera ainsi en fonction du boulevard Saint-Martin à Laval jusqu’à l’avenue Pierre-De Coubertin », a indiqué la société de transport dans un communiqué.

Deux exceptions demeurent, toutefois : le secteur Jean-Talon, où la construction du tunnel piétonnier reliant la future station de la ligne bleue se poursuit, ne sera pas opérationnel immédiatement, tout comme celui du pont Pie-IX, dont la réfection sera complétée en 2023. La construction du tunnel piétonnier entraînera la fermeture complète de l’intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Jean-Talon Est dès cet automne.

À terme, le SRB Pie-IX doit desservir l’est de Laval en traversant quatre arrondissements montréalais. Des correspondances sont prévues avec la ligne verte du métro, à la station Pie-IX, ainsi qu’avec le service de la Société de transport de Laval (STL) et la ligne de train de banlieue exo5 — Mascouche.

Fait important : la STM affirme qu’elle « ajustera l’offre de service du SRB en fonction de la reprise de l’achalandage postpandémique ». En date de mardi, le réseau de bus montréalais accueillait 69 % de son achalandage pré-COVID ; dans le métro, c’était 67 %. C’est sensiblement le même niveau que les dernières semaines. Au total, « on compte près de 885 000 déplacements par jour ouvrable moyen, comparativement à 1 290 000 à pareille date avant la pandémie », explique la porte-parole Justine Lord-Dufour.

Le transport adapté, lui, « accueille 66 % du nombre de passagers attendu à une période équivalente sans COVID », ajoute-t-elle, un chiffre qui demeure lui aussi assez stable. Près de 7 400 passagers sont déplacés chaque jour de semaine.

Une « offre transitoire »

De manière générale, la fréquence de bus empruntant le SRB dépendra aussi des chantiers en cours, dont ceux dans le secteur Jean-Talon, mais aussi les travaux relevant du ministère des Transports du Québec (MTQ) aux ponts Pie-IX et de la Concorde.

Une « offre transitoire » sera en vigueur d’ici là. La ligne 439 Express Pie-IX deviendra la ligne principale dans le corridor du SRB « et ses abris seront localisés au centre des voies », indique la STM. La fréquence des bus sera aussi augmentée pour ce parcours dans trois secteurs : Lacordaire/Henri-Bourassa, Carrefour Henri-Bourassa/Pie-IX et Laval.

L’horaire de la ligne 139 Pie-IX sera quant à lui « ajusté à la baisse », car cette ligne deviendra davantage utile aux « déplacements de proximité » ou aux trajets plus courts, avec des arrêts en bordure de rue. Quant à à la ligne de nuit, la 355 Pie-IX, sa fréquence demeurera inchangée.

Aucun changement n’est non plus prévu pour les lignes relevant d’exo ou de la STL. Les lignes 25 et 25B d’exo devront toutefois attendre au début de 2023 avant de pouvoir emprunter le corridor du SRB.