Quelques 8600 coureurs prenaient part aux deux épreuves présentées dimanche, soit le marathon et le demi-marathon.

Les coureurs ont pris d’assaut les rues de la métropole à l’occasion de la 30e édition du marathon de Montréal.

Vincent Larin La Presse

Le départ des épreuves du demi-marathon et du marathon devait avoir lieu à l’Espace 67 situé sur l’île Sainte-Hélène à 7 h 45.

Quelques 8600 coureurs prenaient part aux deux épreuves présentées dimanche, soit le marathon et le demi-marathon.

Cette année, le parcours de la course traversera l’île de Montréal en son centre, du sud au nord, empruntant ses axes les plus emblématiques comme le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis. À noter, plusieurs rues seront incidemment fermées.

À la suite des retards et de la mort de Patrick Neely, jeune coureur de 24 ans en 2019, le marathon de Montréal a fait peau neuve, laissant derrière lui ses anciens organisateurs et partenaires.