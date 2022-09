La firme de construction EBC a déserté les chantiers de Montréal-Est et de Saint-Laurent (notre photo) en juillet avec ses hommes et sa machinerie. Un conflit de paiement entre EBC et Veolia — l’entreprise qui a obtenu le contrat municipal — serait à la source de cette paralysie.

L’administration municipale appelle à la patience dans le dossier des deux futures usines de traitement du compost de la métropole, dont les chantiers sont paralysés depuis deux mois.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

La responsable de l’Environnement de Valérie Plante a indiqué lundi que le dossier devrait évoluer cette semaine et que la Ville « n’acceptera pas d’être prise en otage » dans un conflit commercial.

La firme de construction EBC a déserté les chantiers de Montréal-Est et de Saint-Laurent en juillet avec ses hommes et sa machinerie. Un conflit de paiement entre EBC et Veolia — l’entreprise qui a obtenu le contrat municipal — serait à la source de cette paralysie.

L’usine de Saint-Laurent devait être inaugurée cet automne — après plusieurs reports. L’usine de Montréal-Est est moins avancée. Il s’agit de projets totalisant 340 millions.

« La Ville ne donnera pas de chèque en blanc à aucune entreprise pour des dépassements de coûts », a dit Marie-Andrée Mauger, lundi, au conseil municipal. Il s’agit de la responsable des dossiers environnementaux au comité exécutif de Valérie Plante.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE « La Ville ne donnera pas de chèque en blanc à aucune entreprise pour des dépassements de coûts », a dit Marie-Andrée Mauger, responsable des dossiers environnementaux au comité exécutif de Valérie Plante.

Elle a ajouté : « c’est notre responsabilité la saine gestion des fonds publics et on ne fera pas de compromis là-dessus. […] On n’acceptera pas d’être pris en otage par un litige commercial entre l’entreprise à qui on a donné un contrat et ses sous-traitants. »

La Ville attend des nouvelles cette semaine de l’assureur de Veolia, qui doit garantir la complétion des travaux, a indiqué Mme Mauger.

L’élue était questionnée par Alan DeSousa de l’opposition officielle. « Ces usines coûtent déjà plus cher que prévu et seront livrées avec des mois, sinon des années de retard », a-t-il déploré.

Montréal avait octroyé ces deux contrats à l’entreprise Suez en 2019, mais cette dernière a été entretemps rachetée par Veolia.