Montréal traverse la pire crise du recyclage de son histoire sans capitaine à la barre, a dénoncé lundi matin l’opposition officielle à l’hôtel de ville, alors que la mairesse appelait à la patience.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

La métropole s’apprête à résilier le contrat d’exploitation du centre tri de Lachine, où s’accumulent depuis des mois des centaines de ballots de recyclage de mauvaise qualité. L’opérateur actuel, Ricova, se dit incapable d’écouler la marchandise et a même évoqué une interruption des activités, avec un impact direct sur la collecte.

Au début de la réunion du conseil municipal, lundi, le chef de l’opposition officielle a blâmé l’administration pour cette situation.

« On se rend compte que l’environnement, ce n’est qu’un slogan pour cette administration », a asséné Aref Salem. « On n’a aucun plan qui est mis de l’avant avec cette administration. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Aref Salem, chef de l’opposition officielle

M. Salem aurait voulu que Ricova soit écarté du centre de tri de Lachine dès le printemps dernier, lorsque le Bureau de l’inspecteur général (BIG) concluait que l’entreprise privait la ville de centaines de milliers de dollars en dissimulant des revenus dans sa structure administrative.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a fait valoir que son administration avait toujours agi en temps opportun dans ce dossier.

« On prend le temps de bien faire les choses », a-t-elle dit devant le conseil municipal. « On agit avec diligence, mais on n’agit pas sur le coin d’une table. »

À son avis, une résiliation prématurée du contrat de Ricova aurait pu désorganiser tout le recyclage à Montréal. Résultat possible : une confusion chez les Montréalais quant à la collecte. « Il faut garder les bonnes habitudes et il faut continuer dans ce sens-là », a dit Mme Plante.

L’administration municipale a accepté la demande de l’opposition de tenir un conseil municipal spécial la semaine prochaine afin de discuter de ce dossier.