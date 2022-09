Plus de 1800 kg de déchets ont été enlevés samedi sur les berges de l’île de Montréal, de Laval et de Saint-Jean-sur-Richelieu, à l’initiative de la Mission 1000 tonnes.

Delphine Belzile La Presse

Les résidants de neuf arrondissements de la métropole ont été appelés samedi à prendre part au grand nettoyage pour prêter main-forte à l’équipe de la Mission 1000 tonnes. Le Regroupement des éco-quartiers de la Ville de Montréal a invité les citoyens à « donner de l’amour au fleuve ». L’activité s’inscrivait également dans le cadre de la troisième édition de la Journée du Fleuve.

« Il y a tellement d’informations et de statistiques, de nos jours, qui [signalent] l’état des lieux de la planète, de la pollution et de la biodiversité », dit Llsa Gagnon, résidante de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, venue participer au nettoyage à la plage du parc Bellerive.

Il faut qu’on se mobilise, qu’on en parle et qu’on agisse. Je suis venue avec mes enfants et quelques voisins pour faire notre part. Llsa Gagnon, résidante de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

En 2021, 20 % des ménages canadiens utilisaient des pailles de plastique : la moitié d’entre eux en utilisaient une ou deux fois par semaine, indique Statistique Canada dans sa dernière enquête sur les ménages et l’environnement. Environ 32 % des ménages prenaient des boissons chaudes à emporter dans des contenants jetables de manière hebdomadaire, et parfois quotidienne, selon l’enquête.

« On cherche à nettoyer, mais aussi à inciter les citoyens à réduire leur consommation de plastique à usage unique pour éviter que [les particules] se retrouvent dans l’environnement », souligne Jimmy Vigneux, cofondateur de la Mission 1000 tonnes.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jimmy Vigneux, cofondateur de la Mission 1000 tonnes

Le projet, lancé en 2018, avait comme objectif initial d’amasser 10 tonnes de déchets sur les berges des cours d’eau. Quand l’équipe a amassé plus de 10 tonnes en 75 jours, et ensuite 100 en trois ans, son ambition est rapidement devenue plus grande. Depuis, la Mission 1000 tonnes a retiré plus de 240 tonnes de déchets au cours de 1954 nettoyages à travers le monde. « Ça grandit vraiment bien », se réjouit Jimmy Vigneux.

Le « no man’s land »

Selon une étude1 menée par des chercheurs de l’Université McGill en 2020, le Saint-Laurent est l’un des cours d’eau les plus pollués au monde, avec une concentration moyenne de 832 particules de microplastique par kilogramme de sédiments secs. La concentration s’inscrit dans les plus hauts records enregistrés.

Ils étaient plus d’une soixantaine à s’être inscrits au grand nettoyage sur la plage du parc Bellerive, un des seuls accès au fleuve dans le secteur. « C’est un bon exemple à donner aux enfants. On voulait montrer que l’environnement, c’est bien d’en parler à la maison, mais il faut aussi se mettre les mains dedans », souligne Fannie Dionne, venue enlever des déchets sur la plage avec sa famille.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des gens se sont présentés avec des pancartes, dont la candidate solidaire dans la circonscription de Camille-Laurin (anciennement Bourget), Marie-Ève Rancourt (gauche).

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des enfants sont également venus prêter main-forte en compagnie de leurs parents.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Quelques déchets ramassés samedi

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Mathilda Next et Marion Féneux faisaient partie des bénévoles, samedi. 1 /4







Les berges de l’île de Montréal représentent un « no man’s land », constate Julien Hénault-Ratelle, conseiller municipal du district de Tétreaultville, présent lors du grand nettoyage dans le parc Bellerive.

Le parc, qui relève de la Ville, est nettoyé par les cols bleus. Le fleuve, quant à lui, relève du fédéral, si bien que les berges représentent une compétence partagée entre les ordres de gouvernement. Mais la berge, comme elle n’est pas sur le territoire de la ville, personne ne vient la nettoyer. Julien Hénault-Ratelle, conseiller municipal du district de Tétreaultville

Sur les rives, on retrouve notamment du plastique à usage unique, des bouteilles de plastique et des emballages alimentaires, note Jimmy Vigneux. Depuis le début de la pandémie, l’équipe de la Mission 1000 tonnes retire également des masques médicaux qui jonchent les berges.

« C’est incroyable ! On retrouve beaucoup, beaucoup de mégots de cigarettes et de verre », déplore Marion Féneux, qui retire également des déchets avec ses amies.

« Le parc Bellerive est un joyau dans Mercier-Est. Ce genre d’initiative sert aussi à sensibiliser les gens à l’importance de la lutte contre les changements climatiques », souligne Marie-Ève Rancourt, candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Camille-Laurin, également au rendez-vous samedi après-midi.

À partir du 28 mars 2023, il sera interdit aux restaurants et aux établissements alimentaires de distribuer certains articles de plastique à usage unique comme des ustensiles, des assiettes et des tasses, selon le règlement de la Ville de Montréal visant à bannir les plastiques à usage unique. Reste à voir si cela diminuera la quantité de déchets trouvée sur les berges.