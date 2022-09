« Je me suis fait varger »

Un col bleu de la Ville de Montréal aurait attaqué un collègue de travail lors d’une rencontre syndicale qui a mal tourné, en juin dernier. Le plombier fait face à des accusations criminelles de voies de fait causant des lésions. Selon ce qu’a appris La Presse, le syndicat aurait tenté d’étouffer cette affaire.

Émilie Bilodeau La Presse

Alex François, 49 ans, est accusé d’avoir frappé à la tête son collègue Danny Dufour, lors d’une réunion le 21 juin en matinée, au local surnommé « le bunker » sur l’avenue Papineau. Les deux hommes font partie du comité de négociations du Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal (local 301 du SCFP-FTQ).

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le « bunker » du Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal, avenue Papineau

Selon Danny Dufour, la réunion avait pour but d’éclaircir pourquoi Alex François omettait de lui transmettre des documents et des dates de rencontre en vue du renouvellement de la convention collective des cols bleus de Baie-d’Urfé. À un certain moment, Danny Dufour aurait traité son collègue Alex François de « menteur », a reconnu la présumée victime lors d’une entrevue téléphonique avec La Presse. Une autre personne se trouvait dans la pièce, mais elle a refusé de nous accorder une entrevue.

À ce moment, j’ai seulement entendu : “Toi, mon crisse” et je me suis fait varger. Il m’a pogné par la gorge et il m’a sacré trois crochets sur le bord de la tête. Danny Dufour

Le Service de police de la Ville de Montréal confirme avoir procédé à l’arrestation d’Alex François. « Le suspect a éclaté et a frappé la victime à la tête, à l’arrière de l’oreille, à quelques reprises parce qu’il n’était pas content, parce qu’il y avait un conflit à l’interne entre ces deux personnes. La rencontre a dégénéré et la victime a mangé quelques coups. Cette dernière a été placée sur la CNESST pendant quatre semaines », explique un policier au fait du dossier, mais qui a requis l’anonymat puisqu’il n’est pas autorisé à répondre aux questions des médias.

« Il [la victime] était assis. Il s’est fait sauter dessus. Il n’y a rien dans le rapport qui indique qu’il était impliqué dans le conflit et qu’il a donné des coups », ajoute-t-il.

À la suite de l’attaque, Danny Dufour affirme que des membres de son bureau syndical ont fait pression pour qu’il ne porte pas plainte à la police. Selon ce qu’a appris La Presse, des responsables syndicaux auraient en effet voulu que l’affaire se règle à l’interne et qu’elle reste « top secrète ».

« Tolérance zéro »

Stephen Brown, conseiller principal au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, dément cette version. « Pour nous, c’est tolérance zéro pour tout ce qui est violence », affirme le porte-parole, qui a lui-même contacté La Presse quand il a su qu’une journaliste se penchait sur l’altercation du 21 juin.

« On n’a pas appelé les membres pour les inciter à porter plainte ou à ne pas porter plainte. C’est leur droit absolu », a indiqué M. Brown.

Le conseiller syndical affirme que les deux hommes ont été suspendus de leurs fonctions syndicales jusqu’à ce que la lumière soit faite sur les évènements du mois de juin, grâce à une enquête externe. Les deux ont toutefois conservé leur emploi de col bleu : Alex François est un plombier dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension tandis que Danny Dufour est un briqueteur-maçon dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Il y a deux versions. L’un dit qu’il a été attaqué. L’autre dit aussi qu’il a été attaqué. Mais si on constate que c’est la responsabilité ou la faute d’une seule personne, les deux ne seront pas punies. Stephen Brown, conseiller principal au Syndicat canadien de la fonction publique

M. Brown n’a pas voulu nommer la firme chargée de l’enquête externe.

Du côté du SPVM, notre source indique qu’aucune autre accusation de voies de fait ne sera portée dans ce dossier. L’accusé s’est engagé à ne pas troubler la paix publique et à ne pas entrer en contact avec le plaignant.

Conclusions bientôt dévoilées

Joint par La Presse, Alex François a indiqué que les conclusions de l’enquête externe étaient sur le point d’être dévoilées. « Rappelez-moi d’ici deux ou trois semaines, ça va me faire plaisir de vous conter l’histoire », a-t-il poliment répondu.

À la suite de la présumée agression, Danny Dufour a souffert d’un traumatisme crânien léger et d’une entorse cervicale, selon son rapport médical envoyé à la CNESST.

« Si [Alex François] m’avait dit : “Viens dehors, je vais t’en câlisser une”, j’aurais été averti. Là, il a fait ça dans mon angle mort », dénonce M. Dufour.

Le briqueteur-maçon est convaincu qu’il a été encouragé à ne pas porter plainte à la police pour éviter que son histoire ne fasse des vagues au moment où le syndicat tente de redorer son image. Rappelons qu’en mai 2017, le SCFP a mis sous tutelle le Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal à cause d’importants problèmes de fonctionnement interne et du climat de travail. La tutelle a été levée en décembre 2020.