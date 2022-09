La cour extérieur de Rebuts Solides Canadiens Inc. est remplie de ballots de papier, carton et plastiques qui se font souiller par les intempéries (pluies, neige, vents)

« On ne peut pas avoir un bris de service », dit Valérie Plante

La Ville de Montréal ne peut se permettre une interruption de la collecte du recyclage sur l’île et s’assurera que ce scénario ne se produise pas, a affirmé mercredi Valérie Plante.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

La mairesse réagissait aux informations publiées par La Presse le même jour : la Ville s’apprête à résilier le contrat d’exploitation du centre de tri de Lachine, parce que le recycleur Ricova menace d’y interrompre ses activités. L’entreprise est au bord du gouffre depuis quelques semaines parce qu’elle ne réussit plus à exporter les ballots de recyclage. Elle blâme le zèle des autorités douanières, qui l’auraient prise en grippe.

« Je tiens à rassurer les Montréalais et les Montréalaises. La collecte du recyclage c’est un service essentiel. Ça continue. Tout est mis en œuvre pour assurer la continuité des opérations à Lachine », a dit Valérie Plante mercredi matin, dans le cadre de la réunion hebdomadaire de son comité exécutif.

« L’entreprise a récemment formulé à la Vlle une menace de fermeture d’usine et vous comprendrez que pour nous, c’est non. On ne peut pas avoir un bris de service en matière de collecte du recyclage », a-t-elle continué. « Il est important pour nous d’agir promptement. »

Mme Plante a relaté que les avocats de la Ville de Montréal ont reçu des signaux positifs de la part de Ricova quant à sa volonté d’assurer une transition paisible des opérations.

C’est la société Via-un organisme à but non lucratif visant l’intégration en emploi des personnes handicapées-qui prendrait le relais de Ricova au centre de tri de Lachine.

Ces installations-qui devaient révolutionner le recyclage à Montréal-souffrent d’importants problèmes de performance depuis leur inauguration officielle en 2019. Les ballots de papier qui en sortent contiennent des quantités importantes de sacs de plastique.