Un accident impliquant un wagon d’entretien près de la future station Île-des-Sœurs cause une interruption des travaux sur le chantier du Réseau express métropolitain (REM). Aucune personne n’a été blessée lors de l’évènement, qui semble toutefois avoir causé des dommages matériels significatifs.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Les faits se sont produits lundi dernier, en pleine journée. Selon le récit qu’en fait le responsable de la construction du REM, le consortium NouvLR, un véhicule d’entretien ferroviaire « a descendu en roue libre » une section du pont Samuel-De Champlain, en direction de la station Île-des-Sœurs.

Sur un véhicule, le mode « roue libre » signifie concrètement que les pneus ne sont plus contrôlés par le moteur, mais bien par son élan naturel. Le frein n’est donc plus disponible. Il peut s’agir d’une technique utile pour économiser du carburant, mais elle peut aussi être dangereuse en cas d’accélération non-contrôlée.

C’est ce qui pourrait donc s’être produit ici, mais des enquêtes devront être faites. « Le véhicule a été arrêté par les mesures de protection installées sur les rails spécifiquement pour assurer la santé et la sécurité de nos travailleurs et du public en cas de ces évènements imprévisibles », précise par courriel un porte-parole de NouvLR, Marc-André Lefebvre.

Entre-temps, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a pris la décision de fermer certaines portions du chantier par mesure de sécurité pour les travailleurs.

M. Lefebvre assure que « l’incident n’a fait aucun blessé », mais qu’une « enquête plus approfondie est en cours pour comprendre les circonstances de l’incident », qui aurait causé d’importants dommages matériels. « Pendant que nous enquêtons, le travail est arrêté uniquement sur les activités liées au système de caténaire du réseau. Les travaux se poursuivent sur tous les autres sites de travail », a-t-il évoqué.

Une vidéo montre l’accident

Dans une vidéo filmée par un résidant de l’Île-des-Sœurs, Matvei Morozov, et diffusée par certains médias dont The Gazette, on aperçoit le véhicule d’entretien entrer durement en collision avec l’entrée de la station. Un fort bruit peut alors être entendu. Derrière, un wagon un peu plus large ralentit, avant de se rendre jusqu’à l’endroit de la collision.

Avant l’accident, on peut aussi entendre le bruit d’une sirène provenant vraisemblablement du véhicule d’entretien. Chez CDPQ Infra, on assure que l’accident « est actuellement évalué par des experts ».

« Nous ferons un suivi des conclusions. Les incidents de santé et de sécurité sont analysés avec diligence et rigueur par toutes les autorités compétentes. Si nécessaire, des mesures correctives sont appliquées par NouvLR », a soulevé jeudi la conseillère aux relations média, Emmanuelle Rouillard-Moreau. « La santé et la sécurité de tous les travailleurs sur les chantiers de REM est primordiale », a-t-elle ajouté.

« On pourrait parler d’une pause d’au moins quelques jours, surtout en raison des enquêtes de la CNESST », a de son côté estimé l’expert en planification des transports à l’Université de Montréal, Pierre Barrieau.

Rappelons que l’antenne sud du REM, qui relie Brossard à la gare Centrale de Montréal en passant par l’île des Sœurs, devait à l’origine être inaugurée au printemps ou à l’été. Le chantier a pris de deux à trois mois de retard et devrait se terminer à temps pour une mise en service à l’automne, selon nos informations.

En mai, La Presse rapportait que plus au nord, sur l’île de Montréal, le tunnel centenaire sous le mont Royal en fait voir de toutes les couleurs au consortium NouvLR. Exposition aux poussières toxiques, travailleurs incommodés par le monoxyde de carbone et explosions inopinées de vieux bâtons de dynamite, le tunnel a sérieusement embêté le consortium NouvLR, ont en effet montré des rapports des inspecteurs de la CNESST.