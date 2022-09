Philippe Krivicky, nouveau directeur général adjoint responsable du développement économique et de la stratégie immobilière à la Ville de Montréal

L’administration municipale de Valérie Plante veut envoyer un signal clair qu’elle compte « bâtir des ponts » avec le monde des affaires, en créant un poste de directeur général adjoint responsable du développement économique et de la stratégie immobilière de la Ville de Montréal.

Isabelle Ducas La Presse

« Mon rôle au sein de l’administration municipale sera celui de pivot, de point de contact pour activer les connexions entre le monde des affaires et le monde municipal. Je crois qu’on peut bâtir des ponts », explique Philippe Krivicky, qui vient d’être nommé directeur général adjoint « économie et rayonnement de la métropole », et qui entrera en poste au début du mois prochain.

La mairesse Valérie Plante explique en entrevue que l’idée de ce nouveau poste a germé pendant la pandémie. « On a réalisé que les deux enjeux sur lesquels on voulait mettre l’accent étaient la sécurité urbaine et le développement économique, au sens large », dit-elle.

Pour chapeauter les enjeux de sécurité, l’administration Plante a nommé en mai dernier l’ancien grand patron de la Sûreté du Québec, Martin Prud’homme, au poste de directeur général adjoint « sécurité publique ».

Avec la nomination de Philippe Krivicky, « on veut montrer que la relance économique dont on parle, on veut l’appuyer et accroître notre impact économique », affirme Valérie Plante.

En plus de l’économie et de l’habitation, le nouveau venu sera responsable des relations internationales, de l’approvisionnement et de l’évaluation foncière.

L’administration Plante n’est pas reconnue comme ayant beaucoup d’atomes crochus avec la communauté d’affaires, concède Philippe Krivicky. « C’est l’image qui ressort, mais il y a une volonté de rapprochement », assure-t-il.

C’est innovateur qu’une ville crée un poste de ce type. Ça démontre l’ouverture de l’administration à mettre sa priorité à cet endroit. Philippe Krivicky, nouveau directeur général adjoint responsable du développement économique et de la stratégie immobilière à la Ville de Montréal

« Les bonnes personnes autour de la table »

Pour développer les 60 000 logements abordables promis l’an dernier par la mairesse Plante, en campagne électorale, « la Ville est consciente qu’elle a besoin du secteur privé », ajoute-t-il. « L’administration municipale devra se montrer plus agile afin de faire avancer les projets. »

Pour Valérie Plante, « le développement immobilier est intimement lié au développement économique ». « Pour réussir notre stratégie en habitation, qui est ambitieuse, il nous faut les bonnes personnes autour de la table », dit-elle.

M. Krivicky comprend le langage de la communauté d’affaires et appuie aussi les valeurs de notre administration. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Philippe Krivicky était président de la division développement immobilier et construction chez COGIR Immobilier. Il a auparavant travaillé chez RONA, notamment comme vice-président du marché de détail, stratégies émergentes. Il a aussi occupé le poste de directeur général de la Coupe du monde U20 de la FIFA, qui s’est tenue à Montréal en 2007.

M. Krivicky souligne que, chez COGIR, il a contribué au développement de plusieurs projets immobiliers novateurs et axés sur la mixité, tant des projets commerciaux et résidentiels que des bureaux et des résidences pour personnes âgées.

« Toute mon expérience professionnelle m’a préparé pour ce nouveau rôle », dit-il.