Les Lavallois se sont réunis mercredi auprès des politiciens pour les inciter à protéger un des derniers milieux naturels de Laval, dont la Ville a zoné les deux tiers comme un « milieu humide d’intérêt » en 2020. La municipalité semble avoir abandonné, selon le Comité de protection du boisé du ruisseau Barbe.

Delphine Belzile La Presse

Ils étaient plusieurs à faire pression sur les politiciens mercredi soir pour assurer la protection du milieu naturel du ruisseau Barbe, menacé par un projet de développement.

Les conseillers municipaux étaient aux rendez-vous, accompagnés de Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, et de Yves Robillard, député libéral dans Marc-Aurèle-Fortin, nous confirme Diane Labelle, directrice du Comité de protection du boisé du ruisseau Barbe.

Christopher Skeete s’est engagé devant le Comité à soutenir la Ville financièrement pour préserver le milieu naturel, explique Diane Labelle. Malgré tout, « on dirait que chacun reste sur ses positions. On dirait qu’ils ont abandonné », ajoute-t-elle.

En 2021, le ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a accordé au promoteur un permis de remblayage à la suite de sa demande, analysée « selon la loi, les règlements et les orientations gouvernementales en vigueur », nous indique le MELCC.

Le promoteur envisage maintenant de remblayer sept hectares du milieu humide pour son développement, ayant reçu la permission des autorités. La décision revient au gouvernement provincial, nous explique le maire de Laval, Stéphane Boyer, citée dans un article de La Presse.

« La Ville est frileuse à poser une action » craignant de se faire poursuivre, mentionne Diane Labelle.

Le milieu naturel du ruisseau de Barbe s’étend sur 30 hectares de forêts et de marécages à la croisée des autoroutes 13 et 440. Selon le conseil régional de l’environnement de Laval, il s’agit d’un milieu avec une valeur écologique importante.

Le Comité de protection du boisé du ruisseau de Barbe lutte notamment pour une réforme de la Loi sur l’expropriation et de la Loi sur la qualité de l’environnement. « On ne lâche pas. On va se présenter une cinquantaine au prochain conseil de Ville », déplore Diane Labelle.