La mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa, le reponsable de l’urbanisme, Robert Beaudry, et le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, Benoit Dorais, sur le site de l’ancien hippodrome lundi.

L’administration Plante annonce un premier jalon de l’avenir de l’ancien hippodrome, dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Un projet « 100 % » consacré à du logement abordable verra le jour sur ce site, que la Ville veut transformer en un « écoquartier » qui pourra à terme accueillir 6000 unités de logement.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Un appel à projets sera en effet lancé d’ici quelques semaines afin de doter ce vaste terrain, situé près du métro Namur, d’environ 200 logements sociaux et abordables d’ici 2025. La Ville compte vendre une parcelle du terrain à un groupe communautaire en habitation. « On demande à tous les organismes à but non lucratif qui sont actifs en habitation de préparer leur proposition », a expliqué lundi le vice-président du comité exécutif et responsable de l’habitation, Benoit Dorais.

Il affirme que la Ville veut ainsi « tester des nouveaux modèles d’attribution de terrain ». « La Ville va être plus accessible et agile que jamais », a-t-il insisté. Le projet « Namur-Hippodrome » devait initialement accueillir plus de 8000 logements, mais cette cible a depuis été revue à la baisse par la Ville, autour de 6000. La mairesse Valérie Plante a souvent décrit le projet comme « l’anti-Royalmount ».

Montréal dit viser à obtenir « une diversité de logements », allant d’unités « de petite taille à des logements de très grande taille ». Dans une déclaration, Mme Plante a indiqué lundi que « le lancement de ce premier appel à projets contribuera à l’atteinte des cibles ambitieuses ».

« En dédiant un premier terrain à une offre de logements 100 % abordable, nous témoignons de notre engagement à assurer la qualité de vie des Montréalais et des générations futures. La mobilisation des organismes à but non lucratif est une étape essentielle pour répondre aux besoins en matière de logements sociaux et abordables », a-t-elle insisté.

Construire « encore et encore »

L’avenir du site de l’ancien hippodrome fait l’objet de débats depuis des décennies à Montréal. Aucun cheval n’y coure depuis 2009. Les bâtiments de l’hippodrome ont été démolis en 2018. Au fil du temps, trois administrations municipales se sont succédées : de Gérald Tremblay à Valérie Plante en passant par Denis Coderre, aucune n’a encore concrétisé de projets.

Dès 2019, la Ville de Montréal, à qui Québec a cédé les terrains de l’ancien hippodrome en 2017, avait dévoilé sa vision du grand secteur Namur-Hippodrome de 95 hectares au total. Valérie Plante et son équipe rêvent d’en faire un quartier carboneutre qui accueillerait plus de 12 000 unités d’habitation, dont 6000 seulement sur l’ancien site de Blue Bonnets.

« On vit aujourd’hui un moment marquant », a de son côté avancé la mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa, parlant de « milliers de logements » abordables qui seront bientôt disponibles pour la population. « On ne refera pas les erreurs du passé », a-t-elle assuré, en garantissant l’arrivée d’un « milieu de vie » réunissant des parcs, des écoles et des infrastructures communautaires.

M. Dorais, lui, affirme que la Ville veut cette fois avancer pour de bon. « On veut réussir à répondre à deux crises : la crise climatique et la crise du logement. Le nerf de la guerre, c’est certainement de construire, de construire et de construire encore du logement abordable, et surtout de s’assurer que ces logements demeurent abordables dans le temps », a-t-il évoqué.

En novembre 2020, l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) affirmait dans un rapport que l’administration Plante ne parviendra pas à ériger un quartier carboneutre sur les terrains de l’ancien hippodrome si elle ne détermine pas mieux les « sources de pollution » qui y sont « omniprésentes ». Gaz à effet de serre, poussières fines, îlots de chaleur, bruits et vibrations : les polluants auxquels est exposé le secteur sont en effet nombreux.

Robert Beaudry, le responsable de l’urbanisme au comité exécutif, a assuré que plusieurs mesures seront prévues pour atténuer les polluants au cours de la construction. Un plan directeur d’aménagement est d’ailleurs en cours d’élaboration pour tout le secteur, et devrait voir le jour en 2024, a-t-il renchéri.