La facture de la restauration de l’hôtel de ville de Montréal ne cesse d’augmenter : elle atteindra 182 millions, une nouvelle hausse révélée lundi, lors de la réunion du conseil municipal.

Isabelle Ducas La Presse

Déjà, en mai dernier, l’administration de la mairesse Valérie Plante annonçait des dépassements de coûts de 28 millions et une facture s’élevant à 168 millions. On se retrouve donc maintenant avec des dépassements totalisant 42 millions.

À l’origine, la rénovation de l’hôtel de ville devait coûter 22,5 millions. En 2017, la facture avait grimpé à 88 millions, puis à 116 millions en 2018. La Ville avait ensuite établi que le projet pourrait coûter un maximum de 140 millions.

Ces coûts qui explosent inquiètent l’opposition à l’hôtel de ville.

Lundi, en conseil municipal, le leader du parti Ensemble Montréal, Aref Salem, a dit comprendre que l’inflation puisse faire grimper les frais, mais il estime que le projet a été mal planifié.

« Est-ce que ça va nous coûter encore plus cher en 2023 ? », a-t-il demandé.

Émilie Thuillier, responsable des immeubles au comité exécutif, a réitéré que la rénovation d’un édifice patrimonial était un projet complexe, pour lequel il était difficile de trouver certains artisans.

Elle a aussi insisté sur le fait que l’hôtel de ville rénové comportera plus d’espaces accessibles aux citoyens, qui seront appelés à se les approprier. « Pour nous, ça sera véritablement le cœur de la vie citoyenne », a-t-elle lancé.

De plus, des modifications ont été apportées aux plans à la suite de la pandémie de COVID-19.

« On a tiré des leçons de la COVID, a souligné Mme Thuillier. Les bureaux ont été réaménagés différemment, à cause du télétravail, il y a eu des changements dans les salles de conférences pour qu’elles puissent fonctionner en mode hybride. »

Les élus et les employés municipaux doivent réintégrer l’hôtel de ville en octobre 2023.