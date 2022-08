L’Ombudsman du Diocèse de Montréal, Me Marie Christine Kirouack, veut « faire le ménage » dans les dossiers d’abus sexuels « non-traités » au sein de l’institution cléricale dans les dernières années. Son rapport rendu public mercredi fait état de 29 nouvelles plaintes d’abus depuis le 1er avril dernier.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

À ce jour, 11 plaintes d’abus sexuels reçues par le comité consultatif de l’Archevêché n’ont « pas été traitées de façon satisfaisante », lit-on dans le rapport. « Il peut avoir plusieurs raisons pour ça, explique Me Kirouac en entrevue. Je pense qu’on n’était pas intéressés à les traiter. Dans certains cas, elles ont été traitées, mais on a décidé à une certaine époque qu’on ne prenait pas de sanctions. J’ai même fait face à des mentions détruits dans certains dossiers qui décrivaient pourtant des abus sexuels. Je suis en train de faire le ménage. »

Elle soutient avoir reçu un total de 29 plaintes d’abus reçues entre le 1er avril et le 31 juillet dernier. Du nombre, sept ont été retenues et six référées au comité consultatif. Les 22 autres ont été envoyées aux Viciaires généraux et au directeur de l’Office du personnel pastoral de l’Archevêché. Des sept plaintes retenues, on comptait six motifs d’abus psychologiques, deux d’abus physiques, un d’abus sexuel, un d’abus financier et un autre d’abus spirituel.

« Ce que je veux que les gens retiennent de ce rapport, c’est que c’est essentiel de dénoncer, pour faire en sorte qu’il n’y ait pu d’abus, dont les abus sexuels au sein de l’Église », insiste Me Kirouac, qui est aussi directrice du Programme d’aide aux membres du Barreau du Québec.

J’ai un mandat clair. J’ai accès à tout ce que je demande, dont les archives secrètes. J’en ai au moins pour un an à faire le tour de tout, d’analyser chacun des dossiers qui ont été mal traités. Me Marie Christine Kirouack

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Me Marie Christine Kirouack, Ombudsman du Diocèse de Montréal



Son rapport fait suite au dépôt, début juin, d’un audit externe qui avait été réalisé par le juge à la retraite André Denis. Ce dernier avait découvert, en scrutant plus de 6800 dossiers archivés entre 1940 et 2021, pas moins de 87 personnes travaillant au sein de l’Église qui faisaient l’objet d’allégations confirmées d’abus sexuels, soit sur des mineurs ou des adultes vulnérables.

Une « amélioration » du système ?

Malgré des problèmes qui persistent, Mme Kirouac dit constater une « amélioration du processus de traitement des plaintes ». « Celui-ci fonctionne mieux et les délais notamment pour envoyer des lettres ou donner suite à des recommandations se sont améliorés. La période de rodage du nouveau processus n’est pas encore terminée, mais les choses avancent dans une meilleure direction », note-t-elle.

Créé en mai 2021, dans la foulée du rapport Capriolo, l’Ombudsman du Diocèse a jusqu’ici reçu 123 plaintes, « dont 58 sont relatives à des abus survenus au cours des 70 dernières années, y compris des abus financiers, physiques, psychologiques, sexuels ou spirituels », peut-on également lire dans le rapport annuel.

Les 65 plaintes restantes, quant à elles, ne seraient pas reliées à des abus, mais plutôt « relatives, par exemple, à l’exigence du passeport vaccinal, à la tenue de cimetières ou à des difficultés entre des employés et des membres du clergé ». « Des 62 personnes visées par des plaintes d’abus soumises au Comité consultatif, 58 étaient des religieux, soit 32 membres de communautés religieuses, 26 membres du clergé et quatre laïcs employés de communautés religieuses », note-t-on également.

Mgr Christian Lépine, l’archevêque de Montréal, a réitéré mercredi son « entière collaboration à l’Ombudsman pour faire toute la lumière sur de telles situations inacceptables », remerciant du même coup Me Kirouack pour « l’accompagnement exceptionnel qu’elle prodigue aux victimes ».

Le tout survient au lendemain des révélations entourant le cardinal québécois Marc Ouellet, qui est visé pour la première fois par des allégations d’agression sexuelle dans une procédure judiciaire déposée mardi. L’influent homme d’Église aurait posé des gestes de nature sexuelle sur une jeune femme dans les années 2000. Le pape François a même lancé une enquête sur le cardinal l’an dernier.

Dans cet autre dossier, la plaignante reproche au cardinal Ouellet des massages, des caresses du dos « jusqu’à ses fesses » et des commentaires inappropriés. La jeune femme craignait tellement le cardinal qu’elle devait le « fuir » pendant les rencontres publiques, maintient-elle dans le document judiciaire. Le cardinal ne fait face à aucune accusation criminelle.

Avec Louis-Samuel Perron, La Presse